ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нескінченні ноги: Джіджі Хадід захоплює стрункою фігурою в купальнику

Lite » Мода 16.04.2019 - 12:33
Нескінченні ноги: Джіджі Хадід захоплює стрункою фігурою в купальнику
Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель відпочиває після бурхливого фестивального життя

Джіджі Хадід – справжній фанат фестивалю Coachella (Коачелла 2019). Завдяки яскравим вбранням в цьому році 23-річна супермодель стала головною зіркою світських хронік з каліфорнійської долини. Вона зуміла обіграти традицыйний бохо-шик по-новому, преставивши масу стильних луків. У перший день Джіджі одягнула білі брюки з дрібним візерунком незвичайного крою, кроп-топ і жилетку з ультрамодним райдужним принтом тай-дай.

Доповнили образ "важкі черевики, маленька сумочка Louis Vuitton, рожеві окуляри і численні прикраси: бісерні браслети, намисто, кільця, сережки і підвіски. На другому вона з'явилася у вбранні в стилі хіпі яскравого забарвлення. Розбавивши образ тими ж черевиками, "фенечками" і сережками. Кожен з нарядів відповідав веселій фестивальній атмосфері і зібрав свою частку захоплених відгуків.

Джіджі Хадід на фестивалі Коачелла 2019

Джіджі Хадід на фестивалі Коачелла 2019

Джіджі Хадід на фестивалі Коачелла 2019 (фото: instagram.com/gigihadid/)

Джіджі щосили веселилася, танцювала й встигала постити відео з концертів та фото з друзями. А тепер, мабуть, вирішила взяти тайм-аут і відпочити від бурхливого життя Coachella.

Кілька годин тому знаменитість поділилася знімком, зробленим біля басейну. "Відновлення", – написала вона коротко.

На фото вона позує в рожевому купальнику. Яскраве бікіні доповнили тільки окуляри в білій оправі і ті ж прикраси. Знімки, зроблені на тлі неба, також повною мірою демонструють розкішну фігуру старшої Хадід і особливо – її довгі ноги.

Джіджі Хадід

Джіджі Хадід в купальнику

Джіджі Хадід в купальнику (фото: instagram.com/gigihadid/)

Фото сколихнуло мережу не менше, ніж її вбрання для Coachella. "Боже, які ноги", "Ти збираєшся вбити мене!", "Я натхненна тобою", "Вау", "Народжена бути королевою", "Ідеальна", "Ти кохання всього мого життя", "Твої ноги довші мене", "Ох, температура різко поповзла вгору", "Виглядати краще просто неможливо", "Що за жінка", "Ангел з раю"...

Не обійшлося і без жартів та коментарів про фастфуд, який раніше постила на своїй сторінці струнка красуня "Відновлення після mcdonald's?", "Mc donald's не був такий гарний", "Mc donald's не сприяє стрункый фігури"... До речі, за гамбургерами та картоплею фрі ці фестивальні дні застали і сестру Джіджі – Беллу Хадід.

Нагадаємо, раніше Джіджі Хадід прикрасила травневий випуск чеського Vogue. Супермодель з'явилася в образі ковбоя.

У білому боді на роялі: Дженніфер Лопес розбурхує мережу спокусливими кадрами З голими плечима і в рукавичках: Кендалл Дженнер здивувала незвичайним образом
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України фигурамодель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся