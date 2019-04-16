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Бесконечные ноги: Джиджи Хадид восхищает стройной фигурой в купальнике

Lite » Мода 16.04.2019 - 12:33
Бесконечные ноги: Джиджи Хадид восхищает стройной фигурой в купальнике
Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель отдыхает после бурной фестивальной жизни

Джиджи Хадид – настоящий фанат фестиваля Coachella (Коачелла 2019). Благодаря ярким нарядам в этом году 23-летняя супермодель стала главной звездой светских хроник с калифорнийской долины. Она сумела обыграть традиционный бохо-шик по-новому, преставив массу стильных луков. В первый день Джиджи надела белые брюки с мелким узором необычного кроя, кроп-топ и жилетку с ультрамодным радужным принтом тай-дай.

Дополнили образ "тяжелые" ботинки, маленькая сумочка Louis Vuitton, розовые очки и многочисленные украшения: бисерные браслеты, бусы, кольца, серьги и подвески. На втором она появилась в замысловатом костюме в стиле хиппи яркой расцветки. Разбавив образ теми же ботинками, "фенечками" и сережками. Каждый из нарядов соответствовал веселой фестивальной атмосфере и собрал свою долю восторженных отзывов.

Джиджи Хадид на фестивале Коачелла 2019

Джиджи Хадид на фестивале Коачелла 2019

Джиджи Хадид на фестивале Коачелла 2019 (фото: instagram.com/gigihadid/)

Джиджи вовсю веселилась, танцевала и успевала постить видео с концертов и фото с друзьями. А теперь, видимо, решила взять тайм-аут и отдохнуть от бурной жизни Coachella.    

Несколько часов назад знаменитость поделилась снимком, сделанным возле бассейна. "Восстановление", – коротко написала она.

На фото она позирует в розовом купальнике. Яркое бикини дополнили только очки с белой оправой и те же украшения. Снимки, сделанные на фоне неба, также полной мерой демонстрируют роскошную фигуру старшей Хадид и особенно – ее длинные ноги.

Джиджи Хадид

Джиджи Хадид в купальнике

Джиджи Хадид в купальнике (фото: instagram.com/gigihadid/)

Фото всколыхнуло сеть не меньше, чем ее наряды для Coachella. "Боже, какие ноги", "Ты собираешься убить меня!", "Я вдохновлена тобой", "Вау", "Рождена быть королевой", "Идеальная", "Ты любовь всей моей жизни", "Твои ноги длиннее меня", "Ох, температура резко поползла вверх", "Выглядеть лучше просто невозможно", "Что за женщина", "Ангел из рая"…

Не обошлось и без шуток и комментариев про фастфуд, который ранее постила на своей странице стройная красотка. "Восстановление после McDonald’s?", "Mc Donald’s не был так хорош", "Mc Donald’s не способствует стройной фигуре"… К слову, за гамбургерами и картошкой фри в эти фестивальные дни застали и сестру Джиджи – Беллу Хадид.

Напомним, ранее Джиджи Хадид украсила майский выпуск чешского Vogue. Супермодель предстала в образе ковбоя. 

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