Біла магія: Наталія Водянова і Вікторія Бекхем з'явилися на відкритті Національного музею Катару

Відкриття оновленого Національного музею Катару, який спроектував знаменитий французький архітектор Жан Нувель, планувалося ще в 2016 році, але в підсумку було перенесено на 28 березня 2019 року. З завтрашнього дня він розкриє свої двері для відвідувачів. Сьогодні ж в Катарі відбудеться офіційна церемонія відкриття, яку зі всього світу злетілися різні зіркові гості.

Однією з перших там блищала Наталія Водянова. У своєму Instagram-акаунті вона опублікувала фото з ще двома фешн-іконами – Вікторією Бекхем і Діаною фон Фюрстенберг – підписавши: "Катар, ось ми і на місці! Тільки що прибули на офіційну церемонію відкриття Національного музею".

Вікторія Бекхем, Діана фон Фюрстенберг і Наталія Водянова

Цікаво, що як і Наталя, так і Вікторія вибрали для заходу світлі брючні комплекти. Вікторія одягла костюм з молочного кольору з принтом: широкі штани зі стрілками і заправлена в них сорочка вільного крою з накладними кишенями. Доповнили образ золота підвіска, масивний годинник і її улюблена деталь – туфлі кислотно-рожевого відтінку, що різко контрастують з усім луком.

Наталя ж блищить в розкішному білосніжному костюмі від Ralph Lauren: широкі штани, топ, а зверху – довгий білий піджак. В додаток до них – бежеві босоніжки, золотистий клатч і розкішне золоте кольє.

Судячи з усього, модель скучила по світських виходах за період хвороби. Тепер же, не шкодуючи сил на сторіз, вона із задоволенням надолужує згаяне, виставляючи масу відео і фото на своїй сторінці: від процесу зборів до прибуття на місце. Так, за зачіску і макіяж знаменитої російської красуні відповідали її улюбленого майстра салону – Balmain Hair Salon. Також вона запостила кілька веселих відео, знятих по дорозі на церемонію в компанії своїх подруг: Діани і Вікторії. А ще – дефіле і позування фотографам.

До речі, Діана фон Фюрстенберг, на відміну від Наталі та Вікторії, обрала вбрання пояскравіше. Знаменитий дизайнер одягла довгу сукню з жовто-рожевими розводами, усипане блискітками і камінням. А зверху – розкішну чорну накидку з золотистою вишивкою. Все це розбавивши ще і безліччю прикрас: великими сережками, кільцем і браслетами.

Нагадаємо, раніше без макіяжу і з котом Наталя Водянова порадувала шанувальників затишним фото.

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