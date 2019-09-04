Біла королева: Вікторія Бекхем вийшла в світ у стильному вбранні і в оточенні улюблених чоловіків

Вікторія Бекхем ніколи не пропускає нагоди привітати і підтримати коханого чоловіка Девіда Бекхема. А особливо якщо привід настільки серйозний і важливий, як вчора. 3 вересня у лондонській галереї Tate Modern відбулося урочисте вручення премії Men Of The Year 2019 від глянцевого журналу GQ. На івенті зібралося безліч зоряних гостей, бажаючих першими дізнатися, кому дістанеться заповітний титул.

Девід, Вікторія і Бруклін (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Знаменитий футболіст, який, втім, давно відійшов від цього виду спорту і зайнявся бізнесом, організувавши власну компанію, отримав від журналу почесну нагороду. Про те, що він отримає премію "Вибір редакції" (Editor's Special Award), було оголошено ще напередодні події. Девід прикрасив новий випуск журналу, знявшись в стильній фотосесії. Цей журнал – вже 11-й за рахунком, де красується знаменитість, а перша обкладинка вийшла цілих 20 років тому.

Девід на обкладинці GQ (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На церемонію вручення він приїхав у компанії своєї коханої дружини і старшого сина. Вікторія в честь такої події приміряла стильний білий брючний костюм власного модного бренду. Девід і Бруклін одягли чорні смокінги і білі сорочки. Дружна сім'я виглядала, як завжди, неймовірно стильно.

Девід вітає друга з перемогою (фото: instagram.com/davidbeckham)

Пізніше Вікторія опублікувала у своєму мікроблозі спільне фото і написала: "Я пишаюся тим, що Девід прикрасив обкладинку #GQ, відзначаючи свою 20-літню подорож на #GQAwards сьогодні ввечері. Поцілунки".

Сім'я в зборі (фото: instagram.com/davidbeckham)

Девід також написав зворушливі слова: "Дуже пишаюся тим, що сьогодні я тут зі своєю родиною". Нагадаємо, в інтерв'ю він також відповів, що головна гордість і досягнення всього його життя – це сім'я. До речі, 16-річний Ромео, 14-річний Круз і 8-річна Харпер на церемонії були відсутні, хоча зазвичай всі члени знамените сім'ї намагаються триматися разом.