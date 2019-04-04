Ангел-мандрівник: Наталія Водянова поділилася рецептом виходу з джетлага

Як відомо, останній тиждень 37-річна знаменитість провела в Катарі, де брала участь у кількох заходах, а також влаштувала благодійний бал від свого фонду "Оголені серця" – Love Ball. Тепер же після численних арабських пригод, перельотів і вимотуючих, хоч і щасливих, зустрічей модель повернулася додому в Париж. І щоб втягнутися до звичного ритму життя і знайти свою ідеальну форму, першим ділом відправилася у свій улюблений салон краси – Balmain Hair Salon.



У своєму Instagram вона опублікувала яскравий сонячний знімок і написала: "Кращий рецепт, щоб перемогти джетлаг після подорожей? Сонце, веселощі і багато процедур від @balmainhairsalon".

Весняна Наталія Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Що ж, на фото знаменита модель дійсно виглядає відпочившою, спокійною і щасливою. На обличчі – ніякого макіяжу, а шкіра буквально світиться свіжістю. Що відразу ж відзначили її прихильники: "Колір обличчя фантастичний", "Ви виглядаєте приголомшливо! Я подругам в приклад показую ваше фото... Ви приклад для жінок) Я мама трьох дітей і теж намагаюся", "Крихітка, ти неймовірна", "Людина-натхнення, людина-весна", "Щаслива жінка", "Ангел-мандрівник"...

Багато відзначили і елегантність Наталії, яка для виходу наділа коричневий гольф, жакет з квітковим принтом і біле пальто. До речі, велика любителька вбиратися, за останню добу Наталія, незважаючи на джетлаг, вже встигла показати і інший образ. Його знаменита красуня запостила тільки в Instagram-сторіз. Напередодні Водянова разом зі своїм коханим і декількома друзями побували на розкішному вечері. Для такої події вона підібрала довге яскраво-блакитне закрите плаття з укороченими рукавами і доповнила його стильним двоколірним кольє.

Нагадаємо, раніше Наталя Водянова блищала на конкурсі Fashion Trust Arabia в Катарі.

Також до цього Наталя Водянова порадувала шанувальників затишним фото.