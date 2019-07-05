7 кольорів, які допоможуть виглядати молодше

Щоб виглядати свіжіше і молодше на декілька років можна застосувати лише одну хитрість при підборі кольорів одягу — вибрати той відтінок, який "підсвітить" шкіру обличчя і йому подарує юну свіжість. Зовсім необов'язково морочитися з визначенням кольоротипу і контрастності зовнішності, тому як є сім універсальних кольору, які йдуть практично всім.

До речі, білий всупереч поширеному переконанню в його чудодійній властивості дарувати юність і свіжість, до них не відноситься. Його підступність полягає в тому, що він може підкреслити пігментні плями на обличчі, круги під очима і неідеально білі зуби, так що білий колір в одязі краще застосовувати дозовано.

Лавандовий

Мабуть самий "вдячний" у використанні в якості anti-age засобу відтінок. Колір юності і весни, в залежності від насиченості і теплоти подтона чудово піде і блондинкам, і брюнеткам, і рудим. Тільки не варто плутати його з фіолетовим, який навпаки, підкреслить зморшки і колірні нерівності особи. Орієнтиром можуть послужити пастельні, злегка "розмиті" відтінки квітів лаванди.

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Беж

У моду його ввела легендарна Коко Шанель і вона точно знала що робить все правильно. Беж став базовим кольором, який здатний освіжити будь-який образ, при цьому не спрощуючи його. Вибирайте беж з пісочним і персиковим подтоном, якщо ви блондинка, або з легким рожевим відтінком, якщо відтінок волосся рудий і темніше.

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Пудровий

Звичайно, мова піде не про дитячий рожевий, а про солідний пудровий. Як пудра в косметиці покликана приховати недоліки і вирівняти колір обличчя, так і пудровий відтінок в одязі відмінно справляється з цією функцією. А ще це дуже романтичний колір.

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Хакі

Одночасно елегантний і повсякденний колір, який миттєво освіжить обличчя. А ще цей колір чудово поєднується з актуальними ланцюжками і чокерами в золотистому відтінку і черепашками, перламутрова поверхня яких пом'якшує риси обличчя.

Фото: unsplash.com

Кораловий

Цей благородний колір нині на піку популярності. З іскристими золотими нотками допоможе створити чуттєвий і привабливий образ.

Фото: unsplash.com

Смарагдовий

Найяскравіший колір, в нашому списку - облагороджує зовнішність і володіє заспокійливою дією. У випадку з смарагдовим важливо підібрати насиченість згідно із зовнішністю і кількість використовуваного кольори (наприклад використовувати принт в смарагдових відтінках).

Фото: unsplash.com

Колір зеленого яблука

Яскравий, але не кричущий відтінок підкреслить харизматичність і впевненість у собі, і спрацює як молодильне яблучко, миттєво поліпшить зовнішній вигляд і настрій.

Фото: unsplash.com

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