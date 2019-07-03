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"Як ангел": Еліна Світоліна показала, як носити total white образ

Lite » Мода 03.07.2019 - 15:26
"Як ангел": Еліна Світоліна показала, як носити total white образ
Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Світоліна не часто публікує фото в стильних образах

Еліна Світоліна не часто балує свою багатотисячну армію шанувальників новинами. І ще рідше показує їм свої нові образи. Все ж українська тенісистка воліє ділитися спортивними ынфоприводами. І ось, на instagram-сторінці спортсменка вперше за довгий час показала шанувальникам новий яскравий образ.

Так, на глянсовому фото Світоліна позує в елегантному брючному костюмі білого кольору. Жакет з золотими гудзиками надіто на голе тіло! Довершують образ гостроносі туфлі на високій шпильці. При цьому білі туфлі додатково декоровані золотими шпильками, що гармонує з гудзиками на жакеті.

Також Еліна зазначила, що наряд у неї вийшов "від кутюр". Костюм – ESCADA, туфлі – Valentino. Вишуканий лук довершує зачіска у вигляді зібраного на потилиці волосся і декількох спадаючих пасм. Вийшов образ справжньої ділової леді.

&quot;Як ангел&quot;: Еліна Світоліна показала, як носити total white образ

Стильна Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Світоліна також зазначила, що фото було зроблено під час її візиту до офісу Вімблдонського турніру в Лондоні!

До речі, до цього Еліна вже публікувала фото з минулого в Лондоні заходу. На знімку можна ще більш детально розглянути образ спортсменки.

&quot;Як ангел&quot;: Еліна Світоліна показала, як носити total white образ

Стильна Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Шанувальники Світоліної також поспішили залишити коментарі під її новим фото:

  • "Яка ти красива і класна, я тобою надихаюся"
  • "Як ангел) вся світишся"
  • "Ти прекрасна і красива, Еліна"
  • "Еліна, ти красуня, удачі тобі в Лондоні. Ти найкраща, у тебе все вийде"
  • "Удачі в наступному матчі, Еліна!!!! Все у Вас вийде"
  • "Еліна, ти гідна бути першою"
  • "Ось, як виглядають чемпіони"

&quot;Як ангел&quot;: Еліна Світоліна показала, як носити total white образ

Скріншот коментарів: instagram.com/elisvitolina

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна блиснула стрункими ніжками на "філософському" фото. Шанувальники також прокоментували чутки про розрив відносин Світоліної з Монфісом.

Зазначимо, що до цього Еліна Світоліна вже сяяла своєю розкішною фігурою. При цьому тенісистка з'явилася в абсолютно звичайному повсякденному образі: в закритій блузі і чорних джинсах. Але і тут шанувальники спортсменки побачили "пікантність".

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Новини України Элина Свитолинаспортсменка
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