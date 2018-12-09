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49-річна Дженніфер Еністон знялася в спокусливій фотосесії для американського Elle

Lite » Стиль і мода 09.12.2018 - 07:19
49-річна Дженніфер Еністон знялася в спокусливій фотосесії для американського Elle
Дженніфер Еністон. Фото: Elle.com

Зірка серіалу "Друзі" продемонструвала сексуальні форми

Дженніфер Еністон, яка зараз разом зі своєю давньою подругою і колегою Різ Візерспун знімається в новому багатосерійному проекті компанії Apple, виділила час на зйомку для модного глянцю Elle (США).

На фото 49-річну зірку серіалу "Друзі" можна побачити в сміливих образах. Всі кадри зроблені в пустелі.

На одному зі знімків екс-дружина Бреда Пітта позує в майці-борцовці на голе тіло.

49-річна Дженніфер Еністон знялася в спокусливій фотосесії для американського Elle

Дженніфер Еністон. Фото: elle.com

На іншому фото Дженніфер зображена в коричневому шкіряному платті без бретельок.

49-річна Дженніфер Еністон знялася в спокусливій фотосесії для американського Elle

Дженніфер Еністон. Фото: elle.com

На третьому кадрі знаменитість демонструє підтягнуті ноги в сріблястій туніці.

49-річна Дженніфер Еністон знялася в спокусливій фотосесії для американського Elle

Дженніфер Еністон. Фото: elle.com

На ще одному фото Еністон позує в облягаючій міні-сукні з тваринним принтом, який є одним з головних трендів сезону.

49-річна Дженніфер Еністон знялася в спокусливій фотосесії для американського Elle

Дженніфер Еністон. Фото: elle.com

Не можна не підкреслити, що Дженніфер Еністон, якій 11 лютого виповниться 50, виглядає набагато молодше своїх років.

"Ми живемо в суспільстві, яке пропагує жінкам: до цього віку ви повинні бути одружені, а до цього - у вас повинні з'явитися діти. Це все казка. Це ті рамки, з яких ми всі повільно намагаємося вирватися", - сказала актриса в інтерв'ю виданню.

Також співачка поділилася, що для неї є щастям:

"Чому ми хочемо щасливого кінця? Як щодо просто щасливого існування? Щасливий процес? Ми всі постійно в процесі. Те, що кількісно визначає щастя в чиємусь житті, не є ідеалом, який був створений в 50-х роках. Може бути жінки ще не зрозуміли, що у них є сила, що вони здатні досягти почуття внутрішнього щастя".

Раніше ми повідомляли, що Дженніфер Еністон виконає роль президента-лесбіянки.

Нагадаємо, що Дженніфер Еністон заявила про розлучення з чоловіком.

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