49-летняя Дженнифер Энистон снялась в соблазнительной фотосессии для американского Elle

Дженнифер Энистон. Фото: Elle.com

Звезда сериала "Друзья" продемонстрировала сексуальные формы

Дженнифер Энистон, которая сейчас вместе со своей давней подругой и коллегой Риз Уизерспун снимается в новом многосерийном проекте компании Apple, выделила время на съемку для модного глянца Elle (США).

На фото 49-летнюю звезду сериала "Друзья" можно увидеть в смелых образах. Все кадры сделаны в пустыне.

На одном из снимков экс-супруга Брэда Питта позирует в майке-борцовке на голое тело.

Дженнифер Энистон. Фото: elle.com

На другом фото Дженнифер изображена в кожаном коричневом платье без бретелек.

Дженнифер Энистон. Фото: elle.com

На третьем кадре знаменитость демонстрирует подтянутые ноги в серебристой тунике.

Дженнифер Энистон. Фото: elle.com

На еще одном фото Энистон позирует в облегающем мини-платье с животным принтом, который является одним из главных трендов сезона.

Дженнифер Энистон. Фото: elle.com

Нельзя не подчеркнуть, что Дженнифер Энистон, которой 11 февраля исполнится 50, выглядит гораздо моложе своих лет.

"Мы живем в обществе, которое пропагандирует женщинам: к этому возрасту вы должны быть женаты, а к этому - у вас должны появиться дети. Это все сказка. Это те рамки, из которых мы все медленно пытаемся вырваться", - сказала актриса в интервью изданию.

Также знаменитость поделилась, что для нее является счастьем:

"Почему мы хотим счастливого конца? Как насчет просто счастливого существования? Счастливый процесс? Мы все постоянно в процессе. То, что количественно определяет счастье в чьей-то жизни, не является идеалом, который был создан в 50-х годах. Может быть женщины еще не поняли, что у них есть сила, что они способны достичь чувства внутреннего счастья".

Ранее мы сообщали, что Дженнифер Энистон исполнит роль президента-лесбиянки.

Напомним, что Дженнифер Энистон заявила о разводе с мужем.

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