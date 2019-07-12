44-річна Єва Лонгорія захопила досконалою фігурою у відвертій сукні

Єва Лонгорія, яка минулого року народила первістка, щосили насолоджується материнством. Вона постійно викладає в мережу зворушливі пости зі своїм малюком Санті і чоловіком. Нещодавно вони вирушили подорожувати всією родиною в Барселону, і Єва буквально засипала шанувальників щасливими знімками. Не втомлюється 44-річна актриса радувати своїх фоловерів і стильним вбранням, а також, що ще важливіше, – бездоганною фігурою.

Під час вагітності Лонгорія сильно розповніла (фото: instagram.com/evalongoria)

Як відомо, під час вагітності співачка сильно додала у вазі. І повернення в форму далося їй нелегко. Вона не раз ставала головним об'єктом насмішок численних хейтеров через розповнілу фігуру. Але тепер вона може дозволити собі будь-який наряд, що і робить із завидною регулярністю.

Повернутися в форму Єві допомогли правильне харчування і спорт (фото: instagram.com/evalongoria)

Кілька годин тому знаменита красуня показала новий вихід у світ. Вона позує на червоній доріжці Marbella Fashion Show у вишуканій білій сукні, яка підкреслила її тонку талію й стрункі ноги. А також, завдяки крою з ліфом, – її пишні груди і тендітні плечі. Доповнюють картину яскраві деталі: червоні босоніжки на високому каблуці, дорогоцінні прикраси, а також виразний макіяж з акцентом на очі. Волосся зірки укладене м'якою хвилею. Виглядала вона розкішно і спокусливо.

Єва повернулася в відмінну форму і не збирається це приховувати (фото: instagram.com/evalongoria)

Втім, навіть на таку гламурну вечірку вона вирішила прийти в компанії свого обожнюваного сина. На своїй сторінці в Instagram вона показала фото, де поруч з нею на червоній доріжці красується Сантьяго. Одягнений під стать знаменитій мамі в білий комбінезон, він, здається, відчуває себе перед камерами як риба у воді. Волосся дитині зачесали в милу зачіску. «Бебі ірокез», – написала Єва, іронізуючи над образом свого малюка.

Єва Лонгорія з сином в Іспанії (фото: instagram.com/evalongoria)

Зрозуміло, таке зворушливе фото фанати не змогли б залишити без численних захоплень та лайків. Минуло якихось пару годин, а під фото вже близько тисячі коментарів. Шанувальники просто в захваті від краси і стрункості Єви і грайливості її сина. До речі, днями артистка також продемонструвала фігуру в міні-бікіні. Тепер вже точно ніхто не посміє критикувати її!