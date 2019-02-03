Хто пройшов на Голос країни 2019: підсумок "сліпих прослуховувань" третього ефіру

Третій випуск дев'ятого сезону шоу Голос країни відбувся 3 лютого на 1+1

В воскресенье, 3 февраля, на канале 1+1 состоялся третий выпуск девятого сезона шоу Голос країни.

Судьями шоу стали Тина Кароль, Потап, MONАTIK и Dan Balan.

На проект пришло много талантливых исполнителей, однако прошли лучшие. Предлагаем вам увидеть видео выступлений всех счастливчиков после "слепых прослушиваний" третьего выпуска.

Команда Потапа:

Команда Тины Кароль:

Команда MONATIK:

Команда Dan Balan:

Напомним, ранее мы писали, кто прошел на Голос країни после первого дня "слепых прослушиваний", а также второго дня.

Также новый тренер Dan Balan поделился своими эмоциями и впечатлениями от участия в качестве судьи в подобном масштабном проекте, як Голос країни 9.

Также Потап показал интересное нововведение девятого сезона проекта Голос країни 9. Теперь на каждом судейском пульте кроме большой кнопки присутствуют три маленьких с именами членов жюри.