Хто пройшов на Голос країни 2019: підсумок "сліпих прослуховувань" другого ефіру

У неділю, 27 січня, на каналі 1+1 відбувся другий випуск дев'ятого сезону шоу Голос країни.

Суддями шоу стали Тіна Кароль, Потап, MONАTIK і Dan Balan.

На проект прийшло багато талановитих виконавців, проте пройшли кращі. Пропонуємо вам переглянути відео виступів всіх щасливчиків після "сліпих прослуховувань" другого випуску.

Команда Потапа:

Команда Тіни Кароль:

Команда MONATIK:

Команда Дана Балана не поповнилася новими учасниками.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто пройшов на Голос країни після першого дня "сліпих прослуховувань".

Також новий тренер Dan Balan поділився своїми емоціями та враженнями від участі в якості судді у такому масштабному проекті, як Голос країни 9.

Також Потап показав цікаве нововведення дев'ятого сезону проекту Голос країни 9. Тепер на кожному суддівському пульті крім великої кнопки присутні три маленьких з іменами членів журі.