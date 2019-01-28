"Орел і решка. Мегаполіси": у мережі з'явилися барвисті фото зі зйомок в Намібії

Антон Зайцев і Оля Антипова досліджували столицю африканської країни

Новый сезон популярного тревел-шоу "Орел и Решка" под названием "Мегаполисы" уже совсем скоро, 3 февраля, стартует на экранах ТВ. А пока команда проекта делится впечатляющими фотографиями со съемок на своей странице в Instagram.

Так, были опубликованы колоритные снимки из столицы африканской страны Намибии - города Виндхук.

Фото: (instagram.com/orelireshka_official)

На некоторых кадрах ведущая шоу Оля Антипова запечатлена с местными детишками каком-то то ли озере, то ли болоте, есть также виды города. Похоже, что команда шоу поучаствовала в добыче каких-то растений со дна водоема.

Фото: (instagram.com/orelireshka_official)

По словам авторов проекта, "Орел и решка. Мегаполисы" будет отличаться от предыдущих сезонов новыми фишками и даже стилем съемок. Выпуски проекта будут больше напоминать тревел-блоги, а ведущие будут снимать себя на экшн-камеры.

Фото: (instagram.com/orelireshka_official)

"Орел и решка. Мегаполисы" – это будет нереально отважный сезон. Признаюсь, я получаю огромное удовольствие от испытания собственных возможностей и проверки силы воли. И мне бы очень хотелось, чтобы зрители получали удовольствие вместе со мной", - отметил ведущий Антон Зайцев.

Напомним, проект "Орел и решка. Перезагрузка" официально закончил свое существование вышел 30 декабря 2018 года. Об этом объявили его ведущие – блогеры Настя Ивлеева и Евсей Ковалев. Поклонники очень расстроились, но создатели шоу пообещали им старт нового, интересного сезона и свое слово сдержали.

Мы также сообщали, что у программы "Орел и Решка" появились новые ведущие – харизматичный Антон Зайцев и разносторонняя Оля Антипова.