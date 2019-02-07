Фільм "Крути 1918": дивитися онлайн трейлер

Круты 1918 - трейлер фильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Историческая битва под Крутами в 1918 году и трагический любовный треугольник переплелись в сюжете премьерного украинского экшна. Показ фильма в кинотеатрах стартует с 7 февраля.

"Круты 1918": историческая драма на реальных событиях

Фильм посвящен столетию с момента битвы между войсками УНР и Красной армией на железнодоррожной станции Круты неподалеку от Киева.

Зимой 1918 года студенты-патриоты и немногочисленные части армии УНР столкнулись в битве за украинскую независимость с подступающими к Киеву большевистскими войсками. В том бою участвовали и два брата Савицкие, без памяти влюбленные в красавицу Софию.

Кадр из фильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Актеры и факты о фильме

Режиссером фильма выступил Алексей Шапарев (сериал "Гвардия"). Роль Андрея Савицкого в картине "Круты 1918" исполнил Евгений Ламах ("Черкассы", сериал "Команда"). Его брата Олексу сыграл Андрей Фединчик (сериалы "Клан ювелиров", "Райское место").

Роль возлюбленной братьев Софии досталась Надежде Коверской (сериал "Гвардия-2"). Ради роли актрисе пришлось похудеть на 15 кг.

Также в фильме снимались: Александр Пискунов, Остап Ступка, Дмитрий Ступка, Роман Ясиновский, Богдан Юсипчук, Евгений Нищук.

Съемки проходили в Киеве (на городских улицах, Софийской площади, Киевской крепости-музее) и в Межигорье. Саму сцену боя на железнодорожной станции снимали в Черкасской области (село Сигнаевка). Было задействовано около 2 тыс. единиц оружия и 150 военных украинской Нацгвардии.

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Видео: РБК-Украина