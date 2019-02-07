Фільм "Крути 1918": дивитися онлайн трейлер

Крути 1918 - трейлер фільму (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Історична битва під Крутами в 1918 році і трагічний любовний трикутник переплелися в сюжеті прем'єрного українського екшна. Показ фільму в кінотеатрах стартує з 7 лютого.

"Крути 1918": історична драма на реальних подіях

Фільм присвячений сторіччю з моменту битви між військами УНР і Червоною армією на железнодоррожной станції Крути неподалік від Києва.

Взимку 1918 року студенти-патріоти і нечисленні частини армії УНР зіткнулися в битві за українську незалежність з більшовицькими військами, які підступали до Києва. У тому бою брали участь і два брата Савицькі, без пам'яті закохані в красуню Софію.

Кадр із фільму (YouTube / B & H Film Distribution Company)

Актори та факти про фільм

Режисером фільму виступив Олексій Шапарєв (серіал "Гвардія"). Роль Андрія Савицького в картині "Крути 1918" виконав Євген Ламах ("Черкаси", серіал "Команда"). Його брата Олексу зіграв Андрій Федінчик (серіали "Клан ювелірів", "Райське місце").

Роль коханої братів Софії дісталася Надії Коверскій (серіал "Гвардія-2"). Заради ролі актрисі довелося схуднути на 15 кг.

Також у фільмі знімалися: Олександр Піскунов, Остап Ступка, Дмитро Ступка, Роман Ясинівський, Богдан Юсипчук, Євген Нищук.

Зйомки проходили в Києві (на міських вулицях, Софійській площі, Київській фортеці-музеї) і в Межигір'ї. Саму сцену бою на залізничній станції знімали в Черкаській області (село Сигнаївка). Було задіяно близько 2 тис. одиниць зброї і 150 військових української Нацгвардії.

До речі, український режисер розповів, як познайомитися з голлівудською зіркою.

Також раніше Любомир Левицький поділився закулісними кадрами з премії Золотий глобус 2019.

Відео: РБК-Україна