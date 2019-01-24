Фільм "Крід ІІ: Спадок Роккі Бальбоа": дивитися онлайн трейлер

Трейлер фільму "Крід ІІ: Спадок Роккі Бальбоа" (YouTube / Warner Bros. Pictures Ukraine)

Продовження історії про легендарного боксера "Крід II: Спадок Роккі Бальбоа" виходить на екрани українських кінотеатрів 24 січня.

У черговій частині спортивної драми Адонісу Кріду доведеться прийняти найважчий виклик у своєму житті. Його суперником на рингу стане російський боксер Віктор Драго - син Івана Драго, який раніше вбив батька Адоніса і друга Роккі. Учень і тренер знову об'єднаються для вирішальної сутички з минулим.

"Крід II: Спадок Роккі Бальбоа" є відсиланням до сюжету фільму "Роккі 4".

Кадр з фільму "Крід II: Спадок Роккі Бальбоа" (YouTube / Warner Bros. Pictures Ukraine)

Режисером фільму став Стівен Кейпл-молодший. Автором сценарію виступив Сільвестр Сталлоне, як і всіх попередніх частин франшизи "Роккі". Сталлоне виконав також і одну з головних ролей в картині.

Адоніса Крида зіграв Майкл Б. Джордан. Глядачі матимуть змогу знову побачити знайомих персонажів із попередніх частин фільму - Івана Драго (Дольф Лундгрен), Людмилу Драго (Бригіта Нільсен), сина Роккі Роберта Бальбоа (Майло Вентімілья).

Нагадаємо, січня 2019 вийшла в український прокат гостросюжетна кримінальна драма "Гра пам'яті" з Сильвестром Сталлоне.

Також в кіно стартував показ рімейка французької комедії "1+1: Нова історія" з Брайаном Кренстоном в головній ролі.

Відео: РБК-Україна