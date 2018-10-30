Українцям розповіли, що потрібно робити на Геловін 2018

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Екстрасенс Хелен Брайт поділилася своєю думкою з приводу того, що треба робити на Геловін 2018

На Геловін 2018, який будуть відзначати в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, треба прибрати квартиру, навідати сусідів, а також можна ворожити. Про це українцям розповіла екстрасенс Хелен Брайт.

За її словами, найкраще прикрасити оселю горіхами, які варто розкидати по кутках, й свічками. Але найважливіший атрибут, звісно ж, гарбуз із запаленою всередині свічкою навпроти вхідних дверей.

Також у ніч на 1 листопада слід звернути увагу на те, чи є в будинку, наприклад, павуки - вони вказують на те, що в приміщенні є дух або привид. Щоб їх позбутися, треба пройтися по всьому будинку із запаленими свічками. Але в жодному разі не вбивайте павука - краще винесіть його на вулицю.

"Існує думка, що в цю ніч можна дізнатися свою долю. Для цього слід вийти на перехрестя та вслухатися у вітер. Якщо ви будете дуже уважними - почуєте передбачення на наступний рік", - розповіла екстрасенс сайту СТБ.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Також, за її словами, на Геловін 2018 обов’язково варто завітати до сусідів у пошуках закуски.

"У цю ніч мертві повертаються та бродять навколо місць, де провели більшу частину свого життя, в пошуках тепла та їжі. І чим більше живих будуть схожими на мертвих і чим спокійніше люди будуть реагувати на гостей, тим задоволенішими будуть духи. Якщо вдасться їх порадувати - вони будуть вам дуже вдячні", - пояснила Брайт.

А ще у цю ніч людей часто відвідують доленосні осяяння. Крім того, Геловін ідеально підходить для ворожінь, виклику духів і трансу.

Нагадаємо, що перед цим Хелен Брайт розповіла українцям про те, що навпаки не можна робити у Відьомську ніч.

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Відео: РБК-Україна