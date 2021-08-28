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Справжня революція в житті: кому зі знаків Зодіаку пощастить 28 і 29 серпня

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Субота 28 серпня 2021 06:07
Справжня революція в житті: кому зі знаків Зодіаку пощастить 28 і 29 серпня Гороскоп на 28-29 серпня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на кінець серпня говорить про те, що можливі різкі зміни планів, нестандартні ситуації та кардинальні зміни в багатьох сферах життя.

Астрологи розповіли, що чекає всіх в останні вихідні серпня і кому зі знаків Зодіаку посміхнеться удача 28 і 29 числа. Про це повідомляє ТСН.

Гороскоп на 28-29 серпня

Суботу астрологи називають революційним днем, оскільки кардинальні зміни можуть торкнутися будь-яких сфер життя - від зміни суспільного ладу до ремонту у квартирі. Домогтися бажаного допоможе енергія вищих сил. Можна запускати будь-які починання, головне, щоб вони несли в собі зміни. Інакше - вони будуть провальними.

У неділю варто підбити підсумки не тільки власних дій, а й проаналізувати те, що принесли у ваше життя різні події. Цей досвід ви з часом назвете мудрістю, а отримані навички точно знадобляться в майбутньому.

Яким знакам Зодіаку пощастить 28-29 серпня

Телець

Астрологи обіцяють Тельцям везіння у фінансовій сфері - можуть бути події різного масштабу. Несподіваний і цілком пристойний прибуток, підвищення зарплати, премія, дорогий подарунок, про який давно мріялося. Удача буде на стороні тих, чия робота пов'язана з торгівлею. Можливі вдалі продажі або покупки зі значною знижкою.

Близнюки

На вихідних у Близнюків несподівано відкриється дар передбачення подій. Вони зможуть дізнатися, що їх чекає, а також заглянути в майбутнє тих, хто їх оточує. Ніякої містики, у Близнюків включиться підсвідомість, яке довго збирало крупиці інформації та видало готовий результат. Варто відзначити, що дар передбачати майбутнє через кілька днів зникне, тому варто скористатися шансом і приготуватися до того, що чекає в майбутньому.

Козоріг

На вихідних Козерогам сильно захочеться попрацювати й це навіть на краще - за два вихідних дні вони зможуть виконати свій тижневий план. Це допоможе не тільки отримати хорошу матеріальну винагороду, але принесе задоволення від заняття улюбленою справою. Особливий успіх чекає тих, чия робота або хобі пов'язані з творчістю, є шанс створити справжній шедевр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки зодіаку, яких чекає успіх восени.

А також розповідали про те, кому зі знаків Зодіаку вересень 2021 принесе чорну смугу.

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