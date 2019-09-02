Як не заїдати їжу солодким: дієтолог поділилася дієвими способами

Експерт дала ефективні поради, як побороти тягу до солодощів
Звичка заїдати основну їду чимось солодким, потягуючи каву або чай, здатна перерости в справжню проблему. На щастя, за бажанням від її легко можна позбутися, варто тільки встановити причину, по якій ви не можете відмовити собі в тістечку або цукерках, стверджує в Instagram дієтолог Ольга Усенко, яка раніше дала поради, як харчуватися у відпустці.
Експерт уточнила, що під "солоденьким" має на увазі не лише цукерки і печиво, але і фрукти після їди.
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Щоб побороти цю погану харчову звичку треба зрозуміти причину, чому ж вам хочеться солодощів у кінці прийому їжі.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Причин може бути багато, від фізіології до психології:
Коли ми розуміємо причину цього бажання, ми можемо мінімізувати його вплив або запобігти.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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