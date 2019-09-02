ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як не заїдати їжу солодким: дієтолог поділилася дієвими способами

Lite » Їжа 02.09.2019 - 08:47
Як не заїдати їжу солодким: дієтолог поділилася дієвими способами
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт дала ефективні поради, як побороти тягу до солодощів

Звичка заїдати основну їду чимось солодким, потягуючи каву або чай, здатна перерости в справжню проблему. На щастя, за бажанням від її легко можна позбутися, варто тільки встановити причину, по якій ви не можете відмовити собі в тістечку або цукерках, стверджує в Instagram дієтолог Ольга Усенко, яка раніше дала поради, як харчуватися у відпустці.

Експерт уточнила, що під "солоденьким" має на увазі не лише цукерки і печиво, але і фрукти після їди.

Щоб побороти цю погану харчову звичку треба зрозуміти причину, чому ж вам хочеться солодощів у кінці прийому їжі.

Як не заїдати їжу солодким: дієтолог поділилася дієвими способами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Причин може бути багато, від фізіології до психології:

  • звичка з дитинства
  • відсутність насичення (чи недостатнє) від основної їди
  • маленька порція їди
  • недостатня калорійність раціону
  • нюанси з гормонами
  • в день тренування
  • під час стресу

Коли ми розуміємо причину цього бажання, ми можемо мінімізувати його вплив або запобігти.

Як не заїдати їжу солодким: дієтолог поділилася дієвими способами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Якщо причина в стресі, здоров'ї - тоді треба кардинально вирішувати за допомогою психологів і лікарів.
  • Якщо звичка, то поступово привчати себе до нової.
  • Якщо недолік калорій - тоді збільшувати калорійність дня.
  • Якщо тренування, то знову ж таки збільшувати калорійність в день тренування.
  • Якщо маленька порція, то переглянути цей момент і додати овочів.

Раніше дієтолог Олена Кален познайомила з принципами інтуїтивного харчування і пояснила, чому воно сприяє схудненню.

Також дієтолог Катерина Кабашна розповіла, як уникнути зривів і переїдання в процесі схуднення.

Схуднути без проблем: як легко замінити шкідливі харчові звички на корисні Як утримати вагу після схуднення: топ-5 ефективних порад від дієтолога
Новини України дієтологправильное питаниесхуднення
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся