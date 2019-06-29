Что влияет на обмен веществ и похудение: диетолог дала подсказки

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, как улучшить обменные процессы в организме

Не для кого не секрет, что обменные процессы в организме напрямую связанны с качеством и скоростью похудения. Чем они лучше, тем лучше результат. Что же влияет на их ускорение и замедление? Об этом на своей странице в Instagram рассказала диетолог Ольга Усенко.

Эксперт перечислила факторы, от которых зависит скорость обменных процессов в организме.

Мышцы

Чем больше мышечная масса, тем быстрее скорость обменных процессов. Не важно, сколько ты весишь, в любом весе % жира и мышц может быть разный, как в положительную сторону, так и в отрицательную. Если % жира в теле высокий, то обменные процессы будут медленные.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Возраст

До 25 лет организм себя чувствует отлично и все происходит быстрее, а дальше каждый год происходит замедление обменных процессов на 1-2%, это происходит из-за постепенной потери мышечной массы с возрастом. Поэтому нужно заниматься спортом в любом возрасте, это будет подстегивать скорость обменных процессов.

Сон

Правильный режим сна даст возможность работать гормональной системе правильно, за счет восстановления организма и отдыха всех систем организма, а это будет на пользу обменным процессам. 7-8 часов с 22-23 до 6-7-оптимально. Ночные смены убивают обменные процессы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Температура воздуха

Если вы живете в теплом климате, на постоянной основе, то организм не будет замедлять обменные процессы при приходе холода, в теплых странах легче держать себя в форме.

Здоровый гормональный фон

Это залог всего здоровья, похудения, скорости обменных процессов.

Стрессы

Если это короткий стресс, то это может влиять либо никак, либо подстегивать работу обменных процессов. Хронический стресс - это замедление обменных процессов (сюда относим: депрессии, переживания личного характера, неудовлетворенность собой).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Правильно подобранный рацион

Смен с правильным КБЖУ и правильным набором продуктов, будет влиять на хорошие обменные процессы. Диеты, разгрузочные дни, детоксы, фруктовые дни - все это провоцирует замедление обменных процессов.

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