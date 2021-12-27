Вживайте всього три простих продукти: нутриціолог розповіла, де брати кальцій

Хрупкі кістки, недолік кальцію, ламке волосся – хто б міг подумати, що причиною може бути кишечник! "Як так?",- подумає хтось.

Нутриціолог і дієтолог Анна Гоголєва у своєму Instagram розповіла, що клієнти часто скаржаться, що їм нічого не допомагає, навіть правильне харчування і вітаміни, волосся все одно тьмяне, а нігті ламаються...

Чіа (фото: pexels.com)

Причина може бути не в тому, що кальцій не надходить у ваш організм, він може не засвоюватися.

Найважливіші фактори, які впливають саме на засвоєння кальцію

Вітамін D в комплекті з кальцієм допомагає ставати доступним і засвоюватися більше.

Вітамін К2, робота якого донести кальцій конкретно в кістково-хрящову тканину.

Ферменти кишечника, які повинні засвоювати і розщеплювати кальцій для його біодоступності.

У цьому пункті зазвичай і полягає корінь зла, бо люди, які не стежать за харчування і "забивають", "зашлаковують" свій кишечник, частіше страждають такими захворюваннями: остеопорозом, алергічними реакціями, а також дерматитами і псоріазом!

"У цьому мені допомагає касторове масло, яке є самим універсальним і безпечним очищаючим засобом, його використовували століттями і його ефективність 100%. До того ж, це масло можна давати навіть діткам!", – зізналася нутриціолог.

Кунжут (фото: pexels.com)

Як підвищити рівень кальцію в організмі

"Порада особисто від мене, повірте, за свої більш ніж 10 років практичної роботи з людьми я точно знаю, органіка – найкраще. Тож якщо ви хочете підвищити рівень натурального кальцію в організмі, вживайте регулярно ці продукти-рекордсмени за вмістом кальцію:

кунжутне масло і насіння, мигдальне масло і горіхи, насіння чіа.

Недолік кальцію заробити дуже складно, адже навіть із зеленим салатом ми отримуємо кальцій", - додала Анна.

А ті, хто звик вважати, що без молочних продуктів кальцію не дістати, нутриціолог нагадала: при тривалому і частому вживанні кислотних, а не лужних продуктів (до яких, до речі, відноситься і коров'яче молоко і кисломолочні продукти з нього) тільки окислюють організм і примушують його втрачати кальцій заради олужнення організму.