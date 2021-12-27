ru ua
Пн, 27 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вживайте всього три простих продукти: нутриціолог розповіла, де брати кальцій

Новость на русском →
Понеділок 27 грудня 2021 19:01
Вживайте всього три простих продукти: нутриціолог розповіла, де брати кальцій Анна Гоголева (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Хрупкі кістки, недолік кальцію, ламке волосся – хто б міг подумати, що причиною може бути кишечник! "Як так?",- подумає хтось.

Нутриціолог і дієтолог Анна Гоголєва у своєму Instagram розповіла, що клієнти часто скаржаться, що їм нічого не допомагає, навіть правильне харчування і вітаміни, волосся все одно тьмяне, а нігті ламаються...

Вживайте всього три простих продукти: нутриціолог розповіла, де брати кальційЧіа (фото: pexels.com)

Причина може бути не в тому, що кальцій не надходить у ваш організм, він може не засвоюватися.

Найважливіші фактори, які впливають саме на засвоєння кальцію

  • Вітамін D в комплекті з кальцієм допомагає ставати доступним і засвоюватися більше.
  • Вітамін К2, робота якого донести кальцій конкретно в кістково-хрящову тканину.
  • Ферменти кишечника, які повинні засвоювати і розщеплювати кальцій для його біодоступності.

У цьому пункті зазвичай і полягає корінь зла, бо люди, які не стежать за харчування і "забивають", "зашлаковують" свій кишечник, частіше страждають такими захворюваннями: остеопорозом, алергічними реакціями, а також дерматитами і псоріазом!

"У цьому мені допомагає касторове масло, яке є самим універсальним і безпечним очищаючим засобом, його використовували століттями і його ефективність 100%. До того ж, це масло можна давати навіть діткам!", – зізналася нутриціолог.

Вживайте всього три простих продукти: нутриціолог розповіла, де брати кальційКунжут (фото: pexels.com)

Як підвищити рівень кальцію в організмі

"Порада особисто від мене, повірте, за свої більш ніж 10 років практичної роботи з людьми я точно знаю, органіка – найкраще. Тож якщо ви хочете підвищити рівень натурального кальцію в організмі, вживайте регулярно ці продукти-рекордсмени за вмістом кальцію:

  1. кунжутне масло і насіння,
  2. мигдальне масло і горіхи,
  3. насіння чіа.

Недолік кальцію заробити дуже складно, адже навіть із зеленим салатом ми отримуємо кальцій", - додала Анна.

А ті, хто звик вважати, що без молочних продуктів кальцію не дістати, нутриціолог нагадала: при тривалому і частому вживанні кислотних, а не лужних продуктів (до яких, до речі, відноситься і коров'яче молоко і кисломолочні продукти з нього) тільки окислюють організм і примушують його втрачати кальцій заради олужнення організму.

Раніше нутриціолог розповіла, що найкраще їсти на обід, олужує організм.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Явні ознаки, що вас "розводить" лікар: названі марні призначення і "фуфломіцини"
Явні ознаки, що вас "розводить" лікар: названі марні призначення і "фуфломіцини"