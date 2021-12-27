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Употребляйте всего три простых продукта: нутрициолог рассказала, где брать кальций

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Понедельник 27 декабря 2021 19:01
Употребляйте всего три простых продукта: нутрициолог рассказала, где брать кальций Анна Гоголева (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Хрупкие кости, недостаток кальция, ломкие волосы – кто бы мог подумать, что причиной может быть кишечник! "Как так?", – подумает кто-то.

Нутрициолог и диетолог Анна Гоголева в своем Instagram рассказала, что клиенты часто жалуются, что им ничего не помогает, даже правильное питание и витамины, волосы все равно тусклые, а ногти ломаются...

Употребляйте всего три простых продукта: нутрициолог рассказала, где брать кальцийЧиа (фото: pexels.com)

Причина может быть не в том, что кальций не поступает в ваш организм, он может не усваиваться.

Самые важные факторы, которые влияют именно на усвоение кальция

  • Витамин D в комплекте с кальцием помогает становиться доступным и усваиваться больше.
  • Витамин К2, работа которого донести кальций конкретно в костно-хрящевую ткань.
  • Ферменты кишечника, которые должны усваивать и расщеплять кальций для его биодоступности.

В этом пункте обычно и заключается корень зла, так как люди, которые не следят за питание и "забивают", "зашлаковывают" свой кишечник, чаще страдают такими заболеваниями: остеопорозом, аллергическими реакциями, а также дерматитами и псориазом!

"В этом мне помогает касторовое масло, которое является самым универсальным и безопасным очищающим средством, его использовали веками и его эффективность 100%. К тому же, это масло можно давать даже деткам!", - призналась нутрициолог.

Употребляйте всего три простых продукта: нутрициолог рассказала, где брать кальцийКунжут (фото: pexels.com)

Как повысить уровень кальция в организме

"Совет лично от меня, поверьте, за свои более чем 10 лет практической работы с людьми я точно знаю, органика – лучше всего. Так что если вы хотите повысить уровень натурального кальция в организме, употребляйте регулярно эти продукты-рекордсмены по содержанию кальция:

  1. кунжутное масло и семена,
  2. миндальное масло и орехи,
  3. семена чиа.

Недостаток кальция заработать очень сложно, ведь даже с зеленым салатом мы получаем кальций", - добавила Анна.

А те, кто привык считать, что без молочных продуктов кальция не достать, нутрициолог напомнила: при длительном и частом употреблении кислотных, а не щелочных продуктов (к которым, кстати, относится и коровье молоко, и кисломолочные продукты из него) только окисляют организм и заставляет его "терять" кальций ради ощелачивание организма.

Раньше нутрициолог рассказала, что лучше всего есть на обед, ощелачивает организм.

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