Ці продукти олужують організм: нутріціолог перерахувала, що краще їсти на обід
Що вибрати на обід, якщо ви звикли харчуватися правильно? Страви, які допоможуть олужувати організм і запускати механізм регенерації клітин, а ще – очищати, живити і засвоїти максимум корисного з їжі!
Список таких страв назвала у своєму Instagram нутриціолог Анна Гоголева.
Вона додала, що важливо контролювати зміст цукрів в меню (це стосується також йогуртів, фруктів), більше додавати листової зелені і коренеплодів.⠀
При оздоровчому харчуванні варто додавати до щоденного раціону:
- гіркі трави (додати рукколу в салат),
- гіркі прянощі (насіння гірчиці, чорний кмин, насіння кропу та інші).
Вони стимулюють вироблення жовчі і контролюють рівень глюкози в крові, допомагають нормалізувати шлунково-кишковий тракт і перемогти запальні процеси.⠀
Що на обід? (фото: pexels.com)
5 варіантів здорового обіду:
- Варіант 1
Салат з листовою зеленню (крес салат, базилік);
Яйце відварне перепелине, 4 шт.;
Помідори черрі, 200 грм;
Авокадо, 200 грм;
Креветки, криль, мідії, 200 грм;
Оливкова олія, 2-3 ст. ложки.
- Варіант 2
Овочеві оладки + свіжий овочевий салат + 1 ст. ложка насіння кунжуту або чорного кмину;
Овочі по сезону (кабачки, гарбуз, морква) дрібно на тертці, віджати через марлю зайву рідину;
Борошно безглютенове (нутове, рисове, гречане, амарантове);
Зелень листова;
Прянощі, спеції за смаком;
Яйце;
Кефір мигдальний (або натуральний йогурт овечий, козячий).
Зелень (фото: pexels.com)
- Варіант 3⠀
Супи, борщі, строго без засмажки і м'ясних бульйонів;
Салат овочевий або каша з салатом / овочами / квашеною капустою;
Запечені овочі, коренеплоди (по сезону), можна зробити і вінегрет, замінивши солоний огірок квашеною капустою, а картоплю коренем селери;
- Варіант 4
Риба на пару або в духовці;
Огірок / листова зелень.
- Варіант 5
Каша (пшоно, гречка, амарант, кіноа);
Овочі.
Раніше нутриціолог розповіла, у яких продуктах багато заліза, корисно вегетаріанцям.