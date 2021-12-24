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Ці продукти олужують організм: нутріціолог перерахувала, що краще їсти на обід

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П'ятниця 24 грудня 2021 20:01
Ці продукти олужують організм: нутріціолог перерахувала, що краще їсти на обід Нутриціолог Анна Гоголева (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Що вибрати на обід, якщо ви звикли харчуватися правильно? Страви, які допоможуть олужувати організм і запускати механізм регенерації клітин, а ще – очищати, живити і засвоїти максимум корисного з їжі!

Список таких страв назвала у своєму Instagram нутриціолог Анна Гоголева.

Вона додала, що важливо контролювати зміст цукрів в меню (це стосується також йогуртів, фруктів), більше додавати листової зелені і коренеплодів.⠀

При оздоровчому харчуванні варто додавати до щоденного раціону:

  • гіркі трави (додати рукколу в салат),
  • гіркі прянощі (насіння гірчиці, чорний кмин, насіння кропу та інші).

Вони стимулюють вироблення жовчі і контролюють рівень глюкози в крові, допомагають нормалізувати шлунково-кишковий тракт і перемогти запальні процеси.⠀

Ці продукти олужують організм: нутріціолог перерахувала, що краще їсти на обідЩо на обід? (фото: pexels.com)

5 варіантів здорового обіду:

  • Варіант 1

Салат з листовою зеленню (крес салат, базилік);

Яйце відварне перепелине, 4 шт.;

Помідори черрі, 200 грм;

Авокадо, 200 грм;

Креветки, криль, мідії, 200 грм;

Оливкова олія, 2-3 ст. ложки.

  • Варіант 2

Овочеві оладки + свіжий овочевий салат + 1 ст. ложка насіння кунжуту або чорного кмину;

Овочі по сезону (кабачки, гарбуз, морква) дрібно на тертці, віджати через марлю зайву рідину;

Борошно безглютенове (нутове, рисове, гречане, амарантове);

Зелень листова;

Прянощі, спеції за смаком;

Яйце;

Кефір мигдальний (або натуральний йогурт овечий, козячий).

Ці продукти олужують організм: нутріціолог перерахувала, що краще їсти на обідЗелень (фото: pexels.com)

  • Варіант 3

Супи, борщі, строго без засмажки і м'ясних бульйонів;

Салат овочевий або каша з салатом / овочами / квашеною капустою;

Запечені овочі, коренеплоди (по сезону), можна зробити і вінегрет, замінивши солоний огірок квашеною капустою, а картоплю коренем селери;

  • Варіант 4

Риба на пару або в духовці;

Огірок / листова зелень.

  • Варіант 5

Каша (пшоно, гречка, амарант, кіноа);

Овочі.

Раніше нутриціолог розповіла, у яких продуктах багато заліза, корисно вегетаріанцям.

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