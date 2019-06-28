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Как уменьшить икры и убрать отек с ног: диетолог поделилась важными нюансами

Lite » Еда 28.06.2019 - 15:12
Как уменьшить икры и убрать отек с ног: диетолог поделилась важными нюансами
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, почему возникают отеки в икрах

Изящные икры и стройные ножки – мечта многих девушек.  Они не понаслышке знают, что похудение в ногах дается очень непросто, и следует помнить, что виноват в этом может быть и коварный отек. О том, как от него избавиться и почему он возникает, на странице в Instagram рассказала нутрициолог Анна Лысенко.

По словам специалиста, женщины не всегда понимают, где отеки, а где жир. В принципе, определить это сразу крайне непросто, ведь излишек жидкости находится там же, где и жир - под кожей.

Когда мы говорим об отеке, причин несколько: ваше питание, водно-солевой обмен, склонность к варикозу, характер труда (на ногах или нет).

Как уменьшить икры и убрать отек с ног: диетолог поделилась важными нюансами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Питание

Углеводы, съедаемые в избытке, особенно быстрые, имеют свойство не только запасаться в виде жиров в жировые клетки (адипоциты), но и связывать воду. 1 г гликогена (компактная форма хранения глюкозы в мышцах и печени) связывает 4 г воды. Также вода запасается и под кожей. Поэтому, если вы едите на ночь углеводы - будьте готовы к тому, что в тканях будет отек. Хоть сторонники гибкой диеты кричат, что можно есть углеводы вечером, и вообще неважно, из какого продукта они взяты, факты говорят об обратном. Просто протестируйте на себе.

Как уменьшить икры и убрать отек с ног: диетолог поделилась важными нюансами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Водно-солевой обмен

Чем больше вы пьете, тем меньше отек тканей. Поэтому не стоит ограничивать себя в воде, желательно пить 1,5-2л  воды в день. При этом убирать соль из рациона не нужно. Желательно воздержаться от соленой пищи вечером, так як после того, как вы ляжете спать, вероятность отека будет выше. Молочные продукты в рационе - тут "виноват" гормон альдостерон, который регулирует водно-солевой обмен.

Как уменьшить икры и убрать отек с ног: диетолог поделилась важными нюансами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Склонность к варикозу

Это задержка жидкости: плохо работает отток крови с ног, то же относится к лимфе. Людям с работой на ногах или частыми перелетами желательно носить компрессионные чулки. ⠀

Напомним, что диетолог Елена Кален назвала топ-5 привычек, призванных сохранить молодость и энергичность.

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