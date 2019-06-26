Ідеальні заправки для літніх салатів: дієтолог поділилася рецептами

Эксперет написала рецепти смачних соусів
Літо – ідеальний час для овочевих салатів зі свіжих дарів природи. Вони смачні і корисні, а також не шкодять фігурі і навіть здатні втамувати спрагу, а щоб урізноманітнити відтінки смаку страви, можна скористатися порадами і рецептами професійного дієтолога Альбіни Коміссарової, які вона опублікувала на сторінці в Instagram, і приготувати смачні заправки.
Чим заправляти салат? Який зробити соус? Здавалося б, такий банальне питання, але з якими щодня стикається кожен з нас. Отже, що підходить?
Рослинна олія
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Для додавання в салати - нерафіновану. Найкраще підходить оливкова і горіхові олії. Парадокс в тому, що воно корисне, а значить ллється у великих кількостях. Пам'ятайте, що 1 ст л олії містить 120 ккал. Відміряйте масло ложками, не лийте з пляшки. А також відмінно підходять спреї.
Йогурти
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Відмінно підходить 4% грецький йогурт, він густий як сметана і не має кислого смаку. Додайте в йогурт зелень, спеції, і вийде відмінний соус.
Гірчиця і бальзамічний соус
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Додасть смак будь-яких салатів, якщо взяти за основу масло або йогурт. Грайте зі смаками!
А ось від готової заправки варто відмовитися. Вона містить доданий цукор. У невеликій кількості, але навіщо? Не лінуйтеся займатися своїм харчуванням.
Топ-3 рецептів смачних заправки:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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