ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ідеальні заправки для літніх салатів: дієтолог поділилася рецептами

Lite » Їжа 26.06.2019 - 15:56
Ідеальні заправки для літніх салатів: дієтолог поділилася рецептами
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Эксперет написала рецепти смачних соусів

Літо – ідеальний час для овочевих салатів зі свіжих дарів природи. Вони смачні і корисні, а також не шкодять фігурі і навіть здатні втамувати спрагу, а щоб урізноманітнити відтінки смаку страви, можна скористатися порадами і рецептами професійного дієтолога Альбіни Коміссарової, які вона опублікувала на сторінці в Instagram, і приготувати смачні заправки.

Чим заправляти салат? Який зробити соус? Здавалося б, такий банальне питання, але з якими щодня стикається кожен з нас. Отже, що підходить?

Рослинна олія

Ідеальні заправки для літніх салатів: дієтолог поділилася рецептами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для додавання в салати - нерафіновану. Найкраще підходить оливкова і горіхові олії. Парадокс в тому, що воно корисне, а значить ллється у великих кількостях. Пам'ятайте, що 1 ст л олії містить 120 ккал. Відміряйте масло ложками, не лийте з пляшки. А також відмінно підходять спреї.

Йогурти

Ідеальні заправки для літніх салатів: дієтолог поділилася рецептами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Відмінно підходить 4% грецький йогурт, він густий як сметана і не має кислого смаку. Додайте в йогурт зелень, спеції, і вийде відмінний соус.

Гірчиця і бальзамічний соус

Ідеальні заправки для літніх салатів: дієтолог поділилася рецептами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Додасть смак будь-яких салатів, якщо взяти за основу масло або йогурт. Грайте зі смаками!

А ось від готової заправки варто відмовитися. Вона містить доданий цукор. У невеликій кількості, але навіщо? Не лінуйтеся займатися своїм харчуванням.

Топ-3 рецептів смачних заправки:

Ідеальні заправки для літніх салатів: дієтолог поділилася рецептами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • 1 ст л оливкової олії+2 ст л лимонного соку+1/2 ч л діжонської гірчиці (можна звичайну)+1/2 ч л винного оцту. Іноді додаю мед.
  • 1 стиглий авокадо+1 ст л оливкової олії+1/2 лимона+1 зубчик часнику+сіль перець. Все збити блендером.
  • овочевий соус до птиці: солодкий перець+помідор+1/2 білої цибулини+зубчик часнику. Змішати в блендері.

Нагадаємо, що дієтолог Ольга Усенко поділилася секретом, як харчуватися без обмежень і не набирати у вазі.

До речі, дієтолог Наталія Кошкіна дала пораду, як швидко прибрати жир під час занять спортом.

Чи можна вживати мед при схудненні: дієтолог внесла ясність Як впоратися з "вечірнім жором": дієтолог дала ефективні поради
Новини України правильное питаниедієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся