Мед, часник і ехінацея: дієтолог розвіяла міфи про популярні "противірусні" продукти

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про популярні народні засоби в період карантину

Бажання зміцнити здоров'я і підвищити імунітет зросла в рази з введенням карантину. У спробі максимально убезпечити себе багато хто вдається до перевірених народних засобів і продуктів, які прийнято вважати природними імуномодуляторами, але чи це так? Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розкрила правду про гіркий шоколад, на сторінці в Instagram запевняє : мед, часник, лимон - це смачно, але боротися з вірусом не допомагає.

Наука говорить, що вітамін С не впливає на захворюваність застудою, однак за деякими дослідженнями може трохи знизити тривалість захворювання (на 1 добу, а може і не знизити). Краще отримувати вітамін С не в синтетичній формі, а з продуктів харчування: шипшина, цитрусові, болгарський перець, полуниця. Але, якщо кожен день їсти продукти, багаті вітаміном С, це абсолютно не факт, що ви не захворієте або ваш імунітет "підніметься". Імунітет в принципі неможливо підняти.

Мед. Не впливає на захворюваність ГРВІ, однак може зменшити кашель і біль у горлі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Часник. Дослідження не підтвердили антибактеріальний/противірусний ефект часнику, в тому числі і для лікування короновируса.

Ехінацея. Прийом ехінацеї (чаї, БАДи) не знижує захворюваність на ГРВІ та не впливає на перебіг застуди.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Пробіотики. На сьогодні недостатньо досліджень, що підтверджують ефективність пробіотиків у лікуванні ГРВІ.

Якщо для свого спокою вам хочеться використовувати народні методи, вибирайте безпечні: їжте часник, мед, пийте чай з малиною. Але без фанатизму.

Раніше дієтолог Ганна Нікольська познайомила з азами складання здорового раціону.