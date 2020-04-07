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Мед, часник і ехінацея: дієтолог розвіяла міфи про популярні "противірусні" продукти

Lite » Їжа 07.04.2020 - 08:37
Мед, часник і ехінацея: дієтолог розвіяла міфи про популярні "противірусні" продукти
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про популярні народні засоби в період карантину

Бажання зміцнити здоров'я і підвищити імунітет зросла в рази з введенням карантину. У спробі максимально убезпечити себе багато хто вдається до перевірених народних засобів і продуктів, які прийнято вважати природними імуномодуляторами, але чи це так? Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розкрила правду про гіркий шоколад, на сторінці в Instagram запевняє : мед, часник, лимон - це смачно, але боротися з вірусом не допомагає.

Наука говорить, що вітамін С не впливає на захворюваність застудою, однак за деякими дослідженнями може трохи знизити тривалість захворювання (на 1 добу, а може і не знизити). Краще отримувати вітамін С не в синтетичній формі, а з продуктів харчування: шипшина, цитрусові, болгарський перець, полуниця. Але, якщо кожен день їсти продукти, багаті вітаміном С, це абсолютно не факт, що ви не захворієте або ваш імунітет "підніметься". Імунітет в принципі неможливо підняти.

Мед. Не впливає на захворюваність ГРВІ, однак може зменшити кашель і біль у горлі.

Мед, часник і ехінацея: дієтолог розвіяла міфи про популярні &quot;противірусні&quot; продукти

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Часник. Дослідження не підтвердили антибактеріальний/противірусний ефект часнику, в тому числі і для лікування короновируса.

Ехінацея. Прийом ехінацеї (чаї, БАДи) не знижує захворюваність на ГРВІ та не впливає на перебіг застуди.

Мед, часник і ехінацея: дієтолог розвіяла міфи про популярні &quot;противірусні&quot; продукти

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Пробіотики. На сьогодні недостатньо досліджень, що підтверджують ефективність пробіотиків у лікуванні ГРВІ.

Якщо для свого спокою вам хочеться використовувати народні методи, вибирайте безпечні: їжте часник, мед, пийте чай з малиною. Але без фанатизму.

Раніше дієтолог Ганна Нікольська познайомила з азами складання здорового раціону.

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