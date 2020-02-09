Топ-7 вагомих причин відмовитися від цукру і як це зробити: чек-лист дієтолога

Експерт навела просту схему відмови від цукру
Все більше людей починають відмовлятися від цукру і зазначають, що без солодкої залежності відчувають себе бадьорішими, енергійніше, поліпшується стан шкіри і легше йде процес схуднення. Але як же подолати тягу до цукерок і печива раз і назавжди? Про це розповіла дієтолог Лора Філіппова, яка раніше перерахувала мінуси експрес-схуднення. На сторінці в Instagram вона назвала топ-7 причин відмовитися від цукру.
Немає різниці їсте ви білий рафінад або коричневий тростинний - шкода від зловживання однакова.
Вагомі причини відмовитися від цукру:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Найголовніше те, що від цукру можна назавжди відмовитися без збитку (а навіть навпаки) для свого організму.
Важливо перетерпіти перші 3-5 днів (в середньому за цей час гинуть бактерії в кишечнику, які "живуть" на цукрі і проходить ломка).
Очищаються смакові рецептори, ви починаєте відчувати смак натуральної їжі без підсилювачів і добавок. Ще бонус - поліпшення зовнішнього вигляду шкіри.
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