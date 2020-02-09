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Топ-7 вагомих причин відмовитися від цукру і як це зробити: чек-лист дієтолога

Lite » Їжа 09.02.2020 - 08:37
Топ-7 вагомих причин відмовитися від цукру і як це зробити: чек-лист дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт навела просту схему відмови від цукру

Все більше людей починають відмовлятися від цукру і зазначають, що без солодкої залежності відчувають себе бадьорішими, енергійніше, поліпшується стан шкіри і легше йде процес схуднення. Але як же подолати тягу до цукерок і печива раз і назавжди? Про це розповіла дієтолог Лора Філіппова, яка раніше перерахувала мінуси експрес-схуднення. На сторінці в Instagram вона назвала топ-7 причин відмовитися від цукру.

Немає різниці їсте ви білий рафінад або коричневий тростинний - шкода від зловживання однакова.

Вагомі причини відмовитися від цукру:

Топ-7 вагомих причин відмовитися від цукру і як це зробити: чек-лист дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • цукор - це 0 корисних речовин і майже 400 ккал на 100 гр
  • зловживанням цукром пригнічує імунітет у 17(!) разів
  • цукор викликає звикання, і ви постійно будете збільшувати дозу
  • багато цукру - перший крок до інсулінорезистентності та цукрового діабету 2 типу
  • надлишок цукру = передчасне старіння шкіри (він пошкоджує колагенові джгутики роблячи шкіру менш еластичною)
  • цукор псує зуби
  • цукор провокує "хибний" голод. Як наслідок, підвищення загальної калорійності раціону і надлишок ваги.

Топ-7 вагомих причин відмовитися від цукру і як це зробити: чек-лист дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Найголовніше те, що від цукру можна назавжди відмовитися без збитку (а навіть навпаки) для свого організму.

Важливо перетерпіти перші 3-5 днів (в середньому за цей час гинуть бактерії в кишечнику, які "живуть" на цукрі і проходить ломка).

Очищаються смакові рецептори, ви починаєте відчувати смак натуральної їжі без підсилювачів і добавок. Ще бонус - поліпшення зовнішнього вигляду шкіри.

Нагадаємо, що дієтолог Крістіна Лобановська розкрила просте правило контролю харчування за столом.

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