Топ-7 вагомих причин відмовитися від цукру і як це зробити: чек-лист дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт навела просту схему відмови від цукру

Все більше людей починають відмовлятися від цукру і зазначають, що без солодкої залежності відчувають себе бадьорішими, енергійніше, поліпшується стан шкіри і легше йде процес схуднення. Але як же подолати тягу до цукерок і печива раз і назавжди? Про це розповіла дієтолог Лора Філіппова, яка раніше перерахувала мінуси експрес-схуднення. На сторінці в Instagram вона назвала топ-7 причин відмовитися від цукру.

Немає різниці їсте ви білий рафінад або коричневий тростинний - шкода від зловживання однакова.

Вагомі причини відмовитися від цукру:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

цукор - це 0 корисних речовин і майже 400 ккал на 100 гр

зловживанням цукром пригнічує імунітет у 17(!) разів

цукор викликає звикання, і ви постійно будете збільшувати дозу

багато цукру - перший крок до інсулінорезистентності та цукрового діабету 2 типу

надлишок цукру = передчасне старіння шкіри (він пошкоджує колагенові джгутики роблячи шкіру менш еластичною)

цукор псує зуби

цукор провокує "хибний" голод. Як наслідок, підвищення загальної калорійності раціону і надлишок ваги.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Найголовніше те, що від цукру можна назавжди відмовитися без збитку (а навіть навпаки) для свого організму.

Важливо перетерпіти перші 3-5 днів (в середньому за цей час гинуть бактерії в кишечнику, які "живуть" на цукрі і проходить ломка).

Очищаються смакові рецептори, ви починаєте відчувати смак натуральної їжі без підсилювачів і добавок. Ще бонус - поліпшення зовнішнього вигляду шкіри.

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