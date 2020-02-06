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Як схуднути до весни без дієт: нутриціолог перерахувала топ-5 кроків

Lite » Краса 06.02.2020 - 08:37
Як схуднути до весни без дієт: нутриціолог перерахувала топ-5 кроків
Ілюстративне фото (pexels.com)

Підготовку до сезону легкого одягу слід починати заздалегідь

Зовсім скоро весна, коли можна буде зняти теплий, об'ємний одяг і ловити захоплені погляди. Насолоджуватися своєю легкістю і стрункістю можна вже до весни, якщо почати підготовку заздалегідь. Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка раніше назвала топ-5 продуктів, які не варто поєднувати при схудненні, на сторінці в Instagram перерахувала 5 кроків, щоб зустріти весну зміненою, стрункою і красивою.

План дій, щоб схуднути до весни:

1. Мотивація та мета.

Чим конкретніша мета і термін її досягнення, тим легше рухатися до неї. Підтримувати мотивацію допоможе мистецтво маленьких кроків. Добре кожен день або тиждень ставити собі підцілі і відзначати їх досягнення. Наприклад, щотижневі фото, з допомогою яких можна порівняти результати до і після кожного тижня.

Як схуднути до весни без дієт: нутриціолог перерахувала топ-5 кроків

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Інтуїтивне харчування.

Важлива складова зниження ваги – це харчування. Дієти і заборони не дають тривалого ефекту. Для зниження ваги і отримання довготривалого результату я рекомендую інтуїтивне харчування.

Організм краще нас розбирається, потрібна йому в даний момент їжа чи ні. Якщо дати йому волю, він буде споживати рівно стільки їжі, скільки необхідно для нормальної життєдіяльності — і ні грамом більше! Тут є одне просте правило – приймати будь-яку їжу тільки з голоду і до його тамування.

3. Фізична активність.

Тренування важливі для поліпшення тонусу м'язів, підвищення пружності шкіри, прискорення метаболізму. Вони мають лише допоміжне значення при зниженні ваги, щоб схуднути тренуватися НЕ обов'язково, але навіть пара вправ допоможе забезпечити підтягнуті м'язи і відмінний настрій протягом усього дня!

Вправа, яке займає мінімум часу, — планка. Навіть класична стійка 1 хвилину в день принесе результати: зміцнить м'язи торсу, рук і ніг. Друга вправа — присідання. Виконуйте їх повільно, зберігаючи рівновагу. Почніть з 10 разів і 3 підходів.

Як схуднути до весни без дієт: нутриціолог перерахувала топ-5 кроків

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Питний режим.

Вода — важлива складова при зниженні ваги. Вона допомагає виводити токсини і шлаки, прискорює метаболізм, підтримує водний баланс організму в цілому, допомагає шкірі залишатися шовковистою і пружною. Середня норма води зазвичай становить 1,5-2 літра в день, але важливо пам'ятати, що ми всі індивідуальні.

Як схуднути до весни без дієт: нутриціолог перерахувала топ-5 кроків

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Психологічні причини зайвої ваги.

Для того, щоб домогтися результату, схуднути й зафіксувати свою ідеальну вагу не тільки до весни, а на все життя, необхідно розібратися з психологічними причинами зайвої ваги. Саме завдяки цим причинам зайва їжа потрапляє в організм і відкладається у вигляді ненависних кілограмів. Адже часто ми не відрізняємо здоровий фізичний голод від емоційного.

Усвідомивши і пропрацювавши психологічні причини зайвої ваги, навчившись розуміти і чути свої справжні потреби, бажання їсти їжу без голоду зникне, поступившись місцем новим харчовим звичкам, здорового і красивого тіла.

І пам'ятайте, що одна справа швидко схуднути, а зовсім інше — знизити вагу без шкоди для здоров'я, та ще так, щоб зайві кілограми не повернулися!

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