Топ-5 секретів, як не зірватися за новорічним столом: правила дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як не набрати зайвого за свята

Низка новорічних свят здатна вибити з режиму навіть запеклого ЗОЖника, а велика кількість страв і делікатесів на столі – спокуса для тих, хто худне. Як приборкати апетит і не вдатися до обжерливості в новорічну ніч, а також перехитрити апетит розповіла лікар-дієтолог Наталія Самойленко, яка раніше навчила, як запобігти набору зайвих кіло. На сторінці Instagram вона поділилася топ-5 порад для тих, хто худне.

Поласувати улюбленими традиційними олів'є, салатом з крабових паличок або шубою дозволяється, але, щоб провести свята без шкоди для фігури, доведеться дотримуватися деяких правил:

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Правило 1: Помірність і ще раз помірність! Як би знущально це не звучало, але не переїдайте в ніч на 1 січня. Не треба цілий день морити себе голодом, щоб за вночі з'їсти все, що є на новорічному столі. 31 грудня у вас повинно бути, як правило, три повноцінних прийому їжі. Так вам буде легше контролювати свій апетит вночі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Правило 2: Половина вашої новорічної тарілки повинна складатися зі свіжих овочів , а друга половина - улюблені страви. Почніть з овочів.

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Правило 3: Влаштуйте собі справжній челлендж і залиште м'ясні страви та десерти на ранок! Продукти, що підвищують інсулін, нам вкрай не рекомендуються вночі! Зате 1,2 січня в першій половині дня ви можете насолодитися цими стравами без докорів сумління!



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Правило 4: Менше хліба. Хлібобулочні вироби — це "порожні" калорії, які, до того ж, викликають звірячий апетит.

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Правило 5: За 30 хвилин до їжі випийте склянку води.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

Отримуйте задоволення, але пам'ятайте, що найголовніше у святах — не їжа, а компанія і приємне спілкування.

Раніше нутриціолог Наталія Кошкіна озвучила основні кроки на шляху до ідеальної фігури.