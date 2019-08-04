Топ-7 продуктів, які можна їсти на ніч: список дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, яким продуктам віддати перевагу під час вечірнього перекусу

Бажання з'їсти щось перед сном часто стає настільки сильним, що чинити опір йому буквально неможливо. Що з'їсти ввечірі, не зашкодивши фігурі? Про це на сторінці в Instagram розповіла дієтолог-нутриціолог Світлана Нікітчук.

Вона радить звернути увагу на продукти з низьким глікемічним індексом. Експерт склала список топ-7 варіантів вечірнього перекусу, які підійдуть тим, хто худне.

Селера

Глікемічний індекс сирої селери - 15 одиниць. Він є у всіх топах. Продукт неймовірно корисний і краще його їсти кожен день. Одне стебло містить всього 10 калорій, решта вода. Він також покращує роботу шлунка, відновлює сольовий баланс.

Варене яйце або яєчня

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Глікемичний індекс - 48 одиниць. Відмінно підійде для усунення нічного голоду.

Авокадо

Універсально корисний плід. Глікемічний індекс авокадо дорівнює 10 одиницям. У ньому містяться речовини, що сприяють розщепленню жирів і перешкоджають їх відкладенню. Поки ти відпочиваєш, в організмі розщеплюються жири.

Запечене яблуко

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тим, кому хоче на ніч з'їсти солодкого. Глікемічний індекс – 35 одиниць. Відмінний варіант, який містить в собі корисні вітамін С і клітковину. При цьому, в ньому мало калорій.

Огірок

Глікемічний індекс огірка всього 10 одиниць. Тому огірок - незамінний компонент дієт, спрямованих на зниження ваги. Калорійність огірка - також абсолютний мінімум за своїми показниками: всього 16 калорій.

Риба

Нульовою глікемічний індекс практично всіх сортів риб робить їх доступними для вечері. Їжте із задоволенням, але не забувайте про калорійність.

Помідор

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Глікемічний індекс - 38 одиниць. Дієтологи рекомендують їсти на ніч помідори тим, хто хоче позбутися від пари-трійки зайвих кілограмів. У 100 г цих овочів міститься всього 30 ккал, і вони на 90% складаються з води.

Нагадаємо, що експерт по схудненню Катя Медушкина назвала топ-4 методів позбутися в'ялого живота, які не працюють.

Раніше дієтолог Лора Філіппова озвучила важливий корисний продукт в меню тих, хто худне.