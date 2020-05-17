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Кращі продукти для бадьорості та енергії: нутриціолог поділилася списком

Lite » Їжа 17.05.2020 - 15:18
Кращі продукти для бадьорості та енергії: нутриціолог поділилася списком
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, що з'їсти, щоб отримати приплив сил

Близько третини енергії, яку ми отримуємо з їжею, витрачається на власні фізіологічні процеси. Однак, мета прийому їжі не просто продовжувати життєдіяльність, але ще відчувати себе бадьоро для творчості, сім'ї, роботи. Нутриціолог Світлана Нікітчук, яка раніше поділилася списком корисних ферменативних напоїв, на своїй сторінці в Instagram поділилася корисним списком продуктів, які підвищать працездатність організму.

Енергію нам дають прості і складні вуглеводи в доповненні з білками, вітамінами, мінералами. Обов'язково пийте достатньо чистої води. Не компоти, чай, каву, а саме воду.

Отже, які продукти дають приплив сил:

1. Сухофрукти. Міститься в них глюкоза - простий вуглевод, засвоюється вже через 10 хвилин, клітковина сприяє переварюванню їжі. Найбільш багаті енергією курага, сушені банани.

2. Перепелині яйця містять прості жири, забезпечує бадьорістю на тривалий період часу. Також сприяють поліпшенню пам'яті. Рекомендується вживання у вареному вигляді.

Кращі продукти для бадьорості та енергії: нутриціолог поділилася списком

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

3. Горіхи. Забезпечують приплив поживних компонентів. Сприятливо впливають на швидкість метаболізму. Містять білки, вуглеводи, омега-3, мінерали, жирні кислоти.


4. Регулярно вживайте фрукти! Вони легко засвоюються. Клітковина дає енергію і покращує травлення.

Кращі продукти для бадьорості та енергії: нутриціолог поділилася списком

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

5. Квасоля. Містить білки і складні вуглеводи. Їх організм використовує протягом усього дня. Можна використовувати в їжу консервовану квасоля, салат з горошком, горохове пюре.

6. Мед - чудовий для мозку. Містить сахарозу, мінерали, вітаміни, нормалізує біохімічний склад крові, покращує увагу і пам'ять. При вживанні не кладіть мед в гарячий чай, він втрачає корисні властивості.

Кращі продукти для бадьорості та енергії: нутриціолог поділилася списком

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

7. Вівсянка і мюслі. Містять прості і складні вуглеводи, магній, фосфор, вітамін В1. які задіяні в міжклітинному метаболізмі. Можна вживати з молоком і сухофруктами.

Раніше дієтолог Лора Філіппова розповіла про складові ідеального сніданку.

Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України здоровое питаниедієтолог
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