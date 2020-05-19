Топ-6 переоцінених продуктів для схуднення: дієтолог розвіяла міфи

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назвала переоцінені продукти для тих, хто худне

Деякі продукти прийнято вважати такими, що сприяють схудненню або дієтичними, але насправді це дуже далеко від істини, а їх чудодійні "здібності" - всього лише міф. Дієтолог Тетяна Дік, яка навчила не зриватися при схудненні, назвала в Instagram топ-6 продуктів з переоціненою користю для тих, хто худне.

В список продуктів-фейків потрапили популярні суперфуди, замінники цукру, які помилково прийнято вважати безпечними і навіть "диво-пряність" імбир.

Насіння чіа. Так, звичайно, продукт корисний, містить клітковину, омега-3, хоч і рослинного походження. Але чіа, як правильно, потрібно не більше 2 ч. л в день, а це пара грамів. Скільки ви отримаєте омеги або інших корисних речовин? Ось-ось... Не густо.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чіа - це продукт, без якого не можна жити, клітковини достатньо в овочах, фруктах, крупах, а корисні жири можна отримати з горіхів, насіння, рослинних олій.

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Сироп топінамбура, сироп агави. І туди ж фруктозу, кокосовий цукор, тростинний цукор. Ці заміни цукру не є більш корисними або дієтичними. Так, деякі з них мають більш низький ГІ, але давайте згадаємо, що здоровій людині взагалі не варто звертати увагу на ГІ, так і в тій кількості, в якому можна вживати цукор або його альтернативу - різниця не велика. А по калорійності взагалі немає. Ці продукти не мають "схудних" властивостей і більш дієтичними назвати їх теж не можна..

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Гімалайська сіль. Сіль і в Африці сіль. Давайте не перебільшувати і не покладати великі надії на цей, дуже важливий для людини мінерал, але не у вигляді гімалайської, африканської, або ще якийсь солі з модною назвою.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Добова норма солі - 5 г. Давайте подумаємо, скільки ми отримаємо вітамінів з 5г? Краще шукати їх в іншому місці. Та й сіль найчастіше підробляють, і заплативши за гімалайську, не факт, що отримаєте саме її.

Протеїнові батончики. Назва "Фітнес","Протеїновий","Спорт" і т. д. підкуповує багатьох, хто стежить за своїм раціоном і фігурою. Але по факту, більшість з цих "дієтичних" продуктів такими не є, бо склад залишає бажати кращого.

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Але навіть, якщо ви знайдете ідеальний батончик без цукру, з великою кількістю протеїну, то на схуднення це ніяк не вплине. Адже сам по собі протеїн не має "схудних" властивостей, і краще споживати більш якісні його джерела, наприклад: м'ясо, птиця, риба, яйця, сир.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Імбир. Імбир, червоний перець, кориця та/або їх поєднання ну ніяк, ось абсолютно НІЯК не впливає на ліполіз ( тобто жироспалювання), або на поліпшення метаболізму. А прискорити метаболізм ви можете тільки здоровим харчуванням, фізичною активністю.

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Кокосова олія. Будь-яка олія має одну калорійність, хоч соняшникова, хоч оливкова, хоч лляна. 1г жиру = 9 ккал, а будь-яка олія - чистий жир. Так, хоч і корисний.

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Кокосова олія, до речі, є насиченим жиром (як і вершкове масло). Це не означає, що її не можна їсти, можна, потрібно, але не акцентувати увагу тільки на ній і використовувати інші джерела жирів.

Раніше нутриціолог Світлана Нікітчук озвучила список продуктів для бадьорості і енергії.

Автор: Аня Бойчук