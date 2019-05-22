Топ-5 шкідливих для фігури звички: від чого варто відмовитися

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про поширені помилки, які стоять на шляху до стрункості

Часто ми навіть не замислюємося про те, що наші укорінені звички заважають скинути зайву вагу, адже вони здаються такими нешкідливими і малозначущими, що ми не звертаємо на них уваги. А часто причини невдач в схудненні беруть початок з наших щоденних ритуалів, які варто міняти. Так вважає дієтолог Альбіна Комісарова, яка в Instagram озвучила топ-5 звичок, які заважають отримати фігури мрії.

Так, раніше експерт вже назвала чотири фактори, які можуть стояти на шляху до стрункості і краси, а також розповіла, як позбутися від цих нездорових пристрастей і чим їх замінити.

Солодкі перекуси

Припустимо, вам комфортно робити перекуси, але якщо це глазуровані сирки, солодкий питний йогурт, кава 3 в 1, "фітнес-батончик" з купою цукру, то схуднення може затягнутися. Вибирайте здорові перекуси: фрукти, овочі, несолодкий йогурт, батончики з сухофруктів та інше.

Відсутність повноцінного вечері або "я не їм після 6"

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тут складніше, найімовірніше, ви схуднете, так як вийде інтервальне голодування. Але довгостроковий результат буде отримати складніше, тому що ви ігноруєте почуття голоду, вранці прокидаєтеся з бажанням "їсти, все що бачу" і починаєте переїдати. Вечеря має бути за 3 години до сну!

Відпрацювання їжі спортом

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо ваше мислення побудоване за принципом: "з'їм торт, а завтра відпрацюю", успіху не буде. Схуднення на 80% залежить від харчування, спорт нам потрібен для здоров'я і щоб зміцнити м'язову масу і збільшити основний обмін речовин, а значить, зберегти результат.

Дієти і БАДи замість правильного харчування

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Фокусування не на те, щоб їжа була здорова, а раціон збалансований, а на сумнівних дієтах і БАДах. Всім нам хочеться швидкого результату і щоб нічого не робити. На жаль, цим користуються виробники і фрази "без глютену", "протеїновий", "без лактози" прирівнюють до зниження ваги. Немає ніякого чарівного унікального способу і особливих продуктів. І це здорово.

Підміна понять

Пх-торт і вафлі на фруктозі ще не факт, що містять менше калорій, а якщо і так, то відчуття безпеки змусить з'їсти більше

Раніше професійний дієтолог Альбіна Комісарова озвучила плюси і мінуси популярного напою смузі.