Топ-5 способів швидко і безпечно схуднути від дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Експерт озвучила просту і діючу інструкцію для тих, хто худне
Всім, хто худне хочеться якомога швидше оцінити результат і побачити, як зайва вага буквально тане на очах. Але экспресс-дієти мають свої підводні камені і часто за них доводиться розплачуватися не тільки ще більшою надбавкою у вазі, але й власним здоров'ям. Чи існують способи швидко і безпечно схуднути? Про це на сторінці в Instagram розповіла дієтолог Олена Кален.
Часто вага набирається непомітно. Людина живе, їсть, отримує задоволення і в один прекрасний день, дивлячись у дзеркало, розуміє, що "виросла" із свого розміру одягу. Знайоме?
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- Їсти завжди, коли відчуваєте голод. Голод можна і потрібно вгамовувати в будь-який час, навіть якщо він настає ввечері або перед сном. Якщо ігнорувати сигнали голоду, то організм відчуває стрес і уповільнює метаболізм. В результаті швидкість зниження ваги сповільнюється.
- Їсти рівно стільки, скільки необхідно для вгамування голоду. Тоді організм витрачає жирові запаси в рази швидше. Якщо навчитися слухати себе та не вживати їжу, коли вона не потрібна тілу, можна їсти будь-яку їжу і знижувати вагу.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- Їсти усвідомлено. Дуже просто з'їсти зайвого за переглядом телевізора, читанням книги або комп'ютером. Якщо приймати їжу без відволікання на інші заняття, то вже через пару днів ви помітите, що в рот потрапляє значно менше зайвої їжі.
- Проводити час на свіжому повітрі. Це впливає на розщеплення жиру в організмі. Намагайтеся частіше провітрювати приміщення і більше часу проводити на природі.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- Висипатися. Якщо людина спить менше 7 годин на день, в організмі накопичується зайва рідина, утворюються набряки. Також протягом дня через сонливість людині може здаватися, що вона весь час голодна, захочеться зробити незапланований перекус, калорії від якого відкладуться в запаси жиру.
Раніше дієтолог Ольга Усенко перерахувала топ-10 продуктів для правильного харчування, які доступні кожному.