Топ-5 продуктів, які необхідно включити в зимовий раціон

Зимове меню відрізняється від харчування в іншу пору року, тому потрібно врахувати особливості сезону і зробити раціон максимально повноцінним, поживним. Але варто враховувати й калорійність страв. Крім того, не потрібно забувати про зігріваючі продукти. Про те, як розробити грамотний зимовий раціон розповіла в Instagram дієтолог Ольга Усенко.

Зміни взимку відбуваються не тільки в появі опалення в квартирі і пуховику на вулиці, але і наш організм відчуває потребу в змінах. По-іншому починають працювати обмінні процеси і метаболізм, відбувається зміна у кількості енергії. ⠀

Взимку складніше ворушитися, складніше змусити себе йти на тренування і легше, на багато, переїдати вуглеводи. Обов'язкові продукти і страви взимку:

коренеплоди - складно знайти свіжі овочі в холод, але морква, буряк, гарбуз витримують холод, і ми можемо користуватися цим;

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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цільнозернові вівсянка багата поживними елементами, допомагає зігрітися вранці, дає ситість, якщо ж це вівсянка не швидкого приготування, а ще це відмінний джерело клітковини і вона добре поєднується з яблуком і бананом, які є в холодну пору;

броколі та цвітна капуста - хороше джерело вітаміну С і їх не складно добути в холодну пору року;

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

суп на овочевому бульйоні або на третьому м'ясному бульйоні. Використовуйте багато овочів, які є в доступі свіжі чи можна комбінувати з замороженими варіантами;

мед - натуральний мед відмінно підійде для ласунів, яким хочеться в холодну пору щось солоденьке. Мед допомагає боротися з інфекціями, яких в рази більше взимку.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Взимку варто вибирати продукти, які допомагають зігрітися, не будуть холодними і є не тільки правильними, але ще й смачними для вас.

Нагадаємо, що нутриціолог Олена Кален поділилася чек-листом на цілий рік, який допоможе стати стрункіше і здоровіше.