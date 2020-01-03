Топ-5 продуктів, які необхідно включити в зимовий раціон

Експерт розповіла, на що варто налягати в холодну пору
Зимове меню відрізняється від харчування в іншу пору року, тому потрібно врахувати особливості сезону і зробити раціон максимально повноцінним, поживним. Але варто враховувати й калорійність страв. Крім того, не потрібно забувати про зігріваючі продукти. Про те, як розробити грамотний зимовий раціон розповіла в Instagram дієтолог Ольга Усенко.
Зміни взимку відбуваються не тільки в появі опалення в квартирі і пуховику на вулиці, але і наш організм відчуває потребу в змінах. По-іншому починають працювати обмінні процеси і метаболізм, відбувається зміна у кількості енергії. ⠀
Взимку складніше ворушитися, складніше змусити себе йти на тренування і легше, на багато, переїдати вуглеводи. Обов'язкові продукти і страви взимку:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Взимку варто вибирати продукти, які допомагають зігрітися, не будуть холодними і є не тільки правильними, але ще й смачними для вас.
Нагадаємо, що нутриціолог Олена Кален поділилася чек-листом на цілий рік, який допоможе стати стрункіше і здоровіше.