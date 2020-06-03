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Як припинити переїдати: топ-5 лайфхаков від експерта

Lite » Їжа 03.06.2020 - 12:38
Як припинити переїдати: топ-5 лайфхаков від експерта
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тренер по зміні звичок дала поради тим, хто худне, як уникнути зривів

Часом велика кількість смачної їжі на столі стає непереборною спокусою наскільки, що тягне за собою переїдання. Під час схуднення зірватися і наїсться зайвого – простіше простого, але після харчового зриву неодмінно прийде каяття за свій необачний вчинок. Тренер по зміні звичок Ірина Золотаревич Instagram розкрила топ-5 секретів, як не переїдати і пояснила, чому це відбувається.

Під час прийому їжі виробляється гормон задоволення — ендорфін. Він змушує людей іноді є більше, ніж реально потрібно для хорошого рівня енергії і здоров'я.

Переїдаючи, ми збільшуємо кількість задоволення. Організму при цьому стільки їжі не потрібно, з'їдене відкладається у вигляді зайвої ваги.

Як припинити переїдати: топ-5 лайфхаков від експерта

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як позбутися від звички переїдати?

1. Повільно. Коли ми їмо швидко, то ковтати великі шматки, вони погано перетравлюються, апетит зростає, а організм — у стресі. Щоб знизити стрес, їмо ще більше.

2. Отримуйте задоволення від різноманітності, а не від кількості. Купіть гарний набір спецій. Поєднуйте нові інгредієнти. Створюйте контраст смакових відчуттів.

3. Один прийом їжі — одна тарілка з їжею. Не ставте на стіл багато різних страв. Психологічно складно не спробувати все. Чим менше асортимент — тим менше спокус.

Як припинити переїдати: топ-5 лайфхаков від експерта
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4. Зробіть нездорову їжу більш важкодоступною. Якщо у вас є запаси "для гостей" або "для дітей", не зберігайте їх на видному місці. Ідеально — у шафі в закритій ємності (коробці).

5. Мотивація зсередини. Іноді кажуть: "Я повинен/повинна схуднути". Так буває, коли худнуть не для себе, а "заради партнера" або щоб відповідати загальноприйнятим нормам. Перетворіть "я повинна схуднути" до "я хочу схуднути" і запишіть 5 причин, чому ви цього хочете.

Раніше дієтолог Альбіна Комиссаровала склала рейтинг шкідливих харчових звичок, які заважають скинути вагу.

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Автор: Lite

Теги Новини України правильное питаниесхудненнядієтолог
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