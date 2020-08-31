Які продукти не можна їсти разом: експерт назвала невдалі сполучення

Деякі продукти викликають дискомфорт і бродіння при вживанні в одному прийомі їжі
Для того щоб зберегти здоров'я і відчувати себе бадьорими, недостатньо вживати якісні продукти. Важливо знати, які з них можна поєднувати, а які завжди потрібно їсти окремо. Нутриціолог Олена Піддубна розповіла, які продукти між собою вона не рекомендує поєднувати з урахуванням засвоєння макронутрієнтів, виділення ферментів і бродіння при сумісності.
Топ-10 найбільш складних для ШКТ поєднань:
1. Свіжі фрукти з молоком або кисломолочними продуктами. Наприклад, ягоди+сир.
2. Бобові (хумус з тому числі) з білим або червоним м'ясом.
3. Картопля або батат з птицею, м'ясом або рибою.
Ілюстративне фото (pexels.com)
4. Риба, морепродукти або яйця зі свіжими фруктами в салаті.
5. Горіхи і жирні сорти м'яса.
6. Свіжа капуста, фрукти і бобові.
7. Свіжа капуста і сир.
Ілюстративне фото (pexels.com)
8. Понад 3 види білків в одному прийомі їжі. Наприклад, курка+яйце+сир - перебір. Відразу згадала про улюблений усіма цезар.
9. Алкоголь з десертами або жирними сортами риби/м'яса.
10. Кава з основним прийомом їжі.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Головний фізичний критерій - дискомфорт у шлунку після. Але він не завжди є відчутним. Наприклад, процес бродіння фруктів при комбінації з молочкою не завжди яскраво відчувається.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко назвала топ-10 продуктів, які завжди необхідно тримати в холодильнику.