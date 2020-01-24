Топ-10 здорових звичок для краси і стрункості, які під силу кожному

Здорові звички для молодості, здоров'я, стрункості і квітучого зовнішнього вигляду – це цілий комплекс навичок, які по плечу кожному. Необхідно лише бажання і цілеспрямованість, тоді выдпаде необхідність мучити себе дієтами і шукати експрес-способи привести тіло до ладу, а правильне харчування і здоровий спосіб життя стануть звичною справою. Звичайно, для того, щоб запустити зміни на краще варто освоїти ази ЗСЖ, які допоможуть сформувати правильні звички. Нутриціолог Наталія Кошкіна поділилася в Instagram списком навичок для краси і гарного самопочуття на цілий рік.

Новорічна метушня позаду. Саме час накидати план, якщо ви цього ще не зробили. План дій – звичок, якими які допоможуть вам досягти ваших цілей: знизити вагу, поліпшити загальне самопочуття, добре виглядати.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Топ-10 цільових звичок на рік:

1. Питний режим.

2. Збалансоване вживання груп продуктів.

3. Достатній сон (не менше 7 годин вночі).

4. Їсти повільно.

5. Їсти без відволікаючих факторів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

6. Починати їсти при відчуттям легкого голоду.

7. Припиняти трапезу при відчутті 80%-ної ситості.

8. Регулярна фізична активність.

9. Планування їжі.

10. Усвідомлені відступи від правил з почуттям міри.

Якщо ці речі стануть частиною вашого життя, ви гарантовано отримаєте результат – у вигляді стрункості, привабливості і гарного самопочуття. Пам'ятайте, що квітучий зовнішний вигляд і здорові стосунки з їжею – це комплекс навичок, які може розвинути кожен бажаючий.

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла про головні міфи і помилки стосовно молочних продуктів.