Стоит ли есть сразу после тренировки: диетолог дала подробный ответ

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала правду о "белково-углеводном окне"

Бытует мнение, что после интенсивной тренировки стоит срочно перекусить, ведь именно в это время открывается так называемое "белково-углеводное окно". Так принято называть короткий период после интенсивных занятий спортом, когда организм израсходовал собственные запасы и энергию, поэтому стоит обеспечить его питательными веществами из пищи. Считается, что они пойдут впрок – на восстановление и рост мышц, а не на набор веса. Так ли это, пояснила диетолог-консультант Лора Филиппова, которая ранее научила рассчитывать оптимальную физическую нагрузку. Соответствующий пост она опубликовала в личном Instagram-аккаунте.

Эксперт пояснила, что доказательств существования белково-углеводного окна и необходимости "закрытия" в течение 20 минут нет. По ее словам, нет ни одного исследования, которое бы подтверждало, что есть необходимость есть сразу после тренировки.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

И вот почему:

синтез белка после силовых упражнений длится как минимум 24 часа, а не 20 минут. Поэтому важно не поступление белка сразу после тренировки, а общее количество белка в дневном рационе. Важно, чтобы белок поступал равномерно в течении дня;

если мы питаемся сбалансировано и по графику, то у нас есть определенный запас питательных веществ и нет необходимости срочно есть сразу после тренировки. Нормально - это поесть в течение часа-полутора после нее.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что есть после тренировки:

легкоусвояемый белок - птица, яйца, творог

овощи и зелень

небольшое количество сложных углеводов (2-3 ст. л. нешлифованного риса, гречки или пшена только улучшат усвоение белка)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог отметила, что тренировка должна вписываться в привычный график питания. Можете поесть и через полчаса, и через час, и через полтора после занятий – это дело привычки.

Кстати, диетолог Кристина Шереметьева рассекретила известные мифы, мешающие худеть.