Стоит ли есть сразу после тренировки: диетолог дала подробный ответ

Эксперт рассказала правду о "белково-углеводном окне"
Бытует мнение, что после интенсивной тренировки стоит срочно перекусить, ведь именно в это время открывается так называемое "белково-углеводное окно". Так принято называть короткий период после интенсивных занятий спортом, когда организм израсходовал собственные запасы и энергию, поэтому стоит обеспечить его питательными веществами из пищи. Считается, что они пойдут впрок – на восстановление и рост мышц, а не на набор веса. Так ли это, пояснила диетолог-консультант Лора Филиппова, которая ранее научила рассчитывать оптимальную физическую нагрузку. Соответствующий пост она опубликовала в личном Instagram-аккаунте.
Эксперт пояснила, что доказательств существования белково-углеводного окна и необходимости "закрытия" в течение 20 минут нет. По ее словам, нет ни одного исследования, которое бы подтверждало, что есть необходимость есть сразу после тренировки.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
И вот почему:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Что есть после тренировки:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Диетолог отметила, что тренировка должна вписываться в привычный график питания. Можете поесть и через полчаса, и через час, и через полтора после занятий – это дело привычки.
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