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Як не зриватися при схудненні: важливі правила від нутриціолога

Lite » Їжа 25.05.2020 - 18:28
Як не зриватися при схудненні: важливі правила від нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Ці поради допоможуть мінімізувати ризик зірватися і переїсти

Щоб худнути і не зриватися, треба дотримуватися певних правил! Звичайно, вони підійдуть не всім, комусь цих правил недостатньо. У всіх свої причини зривів. Також під час процесу схуднення бажано захищати себе від негативу, який може привести до зриву. Якісь особисті проблеми можуть надовго вибити з колії. Нутриціолог Вікторія Юшкевицс перерахувала на своїй сторінці в Instagram кілька порад, з якими буде легше худнути.

По-перше, не можна сильно скорочувати калорійність при схудненні. Вам навіть може спочатку і буде здаватися, що все супер і харчування вистачає, але відбувається накопичувальний ефект. Ви почнете через деякий час відчувати голод, а потім відповідно зрив. Досить зробити дефіцит до 20% від добової норми.

Як не зриватися при схудненні: важливі правила від нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Менше зриватися або зовсім забути про цю проблему допомагає чіткий план харчування. Коли ви точно знаєте, що і скільки ви будете їсти протягом дня. Складіть хоча б напередодні меню на наступний день.

Їсти ситну їжу. У вашому раціоні має бути достатньо їжі по об'єму. Не варто захоплюватися швидкими вуглеводами. Адже справа не тільки в калорійності їжі, але і в якості цієї самої їжі. Погодьтеся, що з'ївши, грубо кажучи пів кіло помідорів, ви будете себе відчувати ситніше, чим з'ївши одну цукерку, що по калорійності однаково.

Як не зриватися при схудненні: важливі правила від нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Завжди мати готову їжу вдома. Особливо це стосується вечері. Коли ви приходите додому з роботи втомлені і немає готової їжі, починається змітання холодильника. І це ще до вечері. Так що привчіть себе готувати. Щоб це заняття не набридло, готуйте відразу на 2-3 дні. Також сюди відноситься і те, що бажано на прогулянках мати з собою якийсь перекус, щоб утриматися від покупки фастфуду.

Як не зриватися при схудненні: важливі правила від нутриціологаЯк не зриватися при схудненні: важливі правила від нутриціолога

Ілюстративне фото (instagram.com/ohh_viki_viki)

Нагадаємо, дієтолог Світлана Фус назвала важливу умову для тих, що худнуть - зверніть увагу на свій сон.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України схудненнядієтолог
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