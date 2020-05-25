Як не зриватися при схудненні: важливі правила від нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ці поради допоможуть мінімізувати ризик зірватися і переїсти

Щоб худнути і не зриватися, треба дотримуватися певних правил! Звичайно, вони підійдуть не всім, комусь цих правил недостатньо. У всіх свої причини зривів. Також під час процесу схуднення бажано захищати себе від негативу, який може привести до зриву. Якісь особисті проблеми можуть надовго вибити з колії. Нутриціолог Вікторія Юшкевицс перерахувала на своїй сторінці в Instagram кілька порад, з якими буде легше худнути.

По-перше, не можна сильно скорочувати калорійність при схудненні. Вам навіть може спочатку і буде здаватися, що все супер і харчування вистачає, але відбувається накопичувальний ефект. Ви почнете через деякий час відчувати голод, а потім відповідно зрив. Досить зробити дефіцит до 20% від добової норми.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Менше зриватися або зовсім забути про цю проблему допомагає чіткий план харчування. Коли ви точно знаєте, що і скільки ви будете їсти протягом дня. Складіть хоча б напередодні меню на наступний день.

Їсти ситну їжу. У вашому раціоні має бути достатньо їжі по об'єму. Не варто захоплюватися швидкими вуглеводами. Адже справа не тільки в калорійності їжі, але і в якості цієї самої їжі. Погодьтеся, що з'ївши, грубо кажучи пів кіло помідорів, ви будете себе відчувати ситніше, чим з'ївши одну цукерку, що по калорійності однаково.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Завжди мати готову їжу вдома. Особливо це стосується вечері. Коли ви приходите додому з роботи втомлені і немає готової їжі, починається змітання холодильника. І це ще до вечері. Так що привчіть себе готувати. Щоб це заняття не набридло, готуйте відразу на 2-3 дні. Також сюди відноситься і те, що бажано на прогулянках мати з собою якийсь перекус, щоб утриматися від покупки фастфуду.

Ілюстративне фото (instagram.com/ohh_viki_viki)

Нагадаємо, дієтолог Світлана Фус назвала важливу умову для тих, що худнуть - зверніть увагу на свій сон.

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Автор: Марина Настевіч