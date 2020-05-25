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Как не срываться при похудении: важные правила от нутрициолога

Lite » Еда 25.05.2020 - 18:28
Как не срываться при похудении: важные правила от нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эти советы помогут минимизировать риск сорваться и переесть

Чтобы худеть и не срываться, надо соблюдать определенные правила! Конечно, они подойдут не всем, кому-то этих правил недостаточно. У всех свои причины срывов. Также во время процесса похудения желательно ограждать себя от негатива, который может привести к срыву. Какие-то личные проблемы могут надолго выбить из колеи. Нутрициолог Виктория Юшкевицс перечислила на своей странице в Instagram несколько советов, с которыми будет легче худеть.

Во первых, нельзя сильно сокращать калорийность при похудении. Вам даже может сначала и будет казаться, что всё супер и питания хватает, но происходит накопительный эффект. Вы начнёте через некоторое время испытывать голод, а потом соответственно срыв. Достаточно сделать дефицит до 20% от суточной нормы.

Как не срываться при похудении: важные правила от нутрициолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Меньше срываться или вовсе забыть о этой проблеме помогает чёткий план питания. Когда вы точно знаете, что и сколько вы будете есть в течении дня. Составьте хотя бы накануне меню на следующий день.

Есть сытную еду. В вашем рационе должно быть достаточно еды по объёму. Не стоит увлекаться быстрыми углеводами. Ведь дело не только в калорийности еды, но и в качестве этой самой еды. Согласитесь, что съев, грубо говоря пол кило помидоров, вы будете себя ощущать сытнее, чем съев одну конфету, что по калорийности одинаково.

Как не срываться при похудении: важные правила от нутрициолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Всегда иметь готовую еду дома. Особенно это касается ужина. Когда вы приходите домой с работы уставшие и нет готовой еды, начинается сметание холодильника. И это ещё до ужина. Так что приучите себя готовить. Чтобы это занятие не надоело, готовьте сразу на 2-3 дня. Также сюда относится и то, что желательно на прогулках иметь с собой какой-то перекус, дабы удержаться от покупки фастфуда.

Как не срываться при похудении: важные правила от нутрициологаКак не срываться при похудении: важные правила от нутрициолога

Иллюстративное фото (instagram.com/ohh_viki_viki)

Напомним, диетолог Светлана Фус назвала важное условие для худеющих - обратите внимание на свой сон.

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Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины похудениедиетолог
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