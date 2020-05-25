Как не срываться при похудении: важные правила от нутрициолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эти советы помогут минимизировать риск сорваться и переесть

Чтобы худеть и не срываться, надо соблюдать определенные правила! Конечно, они подойдут не всем, кому-то этих правил недостаточно. У всех свои причины срывов. Также во время процесса похудения желательно ограждать себя от негатива, который может привести к срыву. Какие-то личные проблемы могут надолго выбить из колеи. Нутрициолог Виктория Юшкевицс перечислила на своей странице в Instagram несколько советов, с которыми будет легче худеть.

Во первых, нельзя сильно сокращать калорийность при похудении. Вам даже может сначала и будет казаться, что всё супер и питания хватает, но происходит накопительный эффект. Вы начнёте через некоторое время испытывать голод, а потом соответственно срыв. Достаточно сделать дефицит до 20% от суточной нормы.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Меньше срываться или вовсе забыть о этой проблеме помогает чёткий план питания. Когда вы точно знаете, что и сколько вы будете есть в течении дня. Составьте хотя бы накануне меню на следующий день.

Есть сытную еду. В вашем рационе должно быть достаточно еды по объёму. Не стоит увлекаться быстрыми углеводами. Ведь дело не только в калорийности еды, но и в качестве этой самой еды. Согласитесь, что съев, грубо говоря пол кило помидоров, вы будете себя ощущать сытнее, чем съев одну конфету, что по калорийности одинаково.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Всегда иметь готовую еду дома. Особенно это касается ужина. Когда вы приходите домой с работы уставшие и нет готовой еды, начинается сметание холодильника. И это ещё до ужина. Так что приучите себя готовить. Чтобы это занятие не надоело, готовьте сразу на 2-3 дня. Также сюда относится и то, что желательно на прогулках иметь с собой какой-то перекус, дабы удержаться от покупки фастфуда.

Иллюстративное фото (instagram.com/ohh_viki_viki)

Напомним, диетолог Светлана Фус назвала важное условие для худеющих - обратите внимание на свой сон.

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Автор: Марина Настевич