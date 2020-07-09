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Секрети довгожителів: експерт познайомила з основами корисної японської дієти

Четвер 09 липня 2020 оновлено 08:38
Секрети довгожителів: експерт познайомила з основами корисної японської дієти
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Нутриціолог розкрила основи японської дієти для довгожителів

В країні Сонця, що встає за статистикою живе найбільше довгожителів. Основа японського здоров'я і довголіття - це харчування. Про те, що вживають жителі Японії і який спосіб життя ведуть розповіла на сторінці в Instagram нутриціолог Світлана Нікітчук.

Для середнього жителя Японії сонце зійде більше разів, ніж для мешканців інших країн. Вся справа в японському довгожительстві, наприклад, японські жінки в середньому живуть 83 роки. Японці визнають, що генетика впливає на тривалість життя максимум на 25%, решта – це харчування.

Ось кілька правил японської культури харчування:

  • Їжа повинна бути тільки свіжа;
  • Вставати з-за столу потрібно злегка голодним;
  • Їсти потрібно потроху, але часто;
  • Їжа повинна приносити естетичну насолоду, бажано подавати страви в красивою посуді і прикрашати їх;
  • Не зловживайте сіллю;
  • Їжа повинна бути різноманітною як за видами продуктів, так і за способами їх приготування;
  • Смаженої їжі повинно бути небагато і з невеликим додаванням жиру

Секрети довгожителів: експерт познайомила з основами корисної японської дієти

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Японська дієта багата рибою і морськими водоростями, а це жирні Омега-3 кислоти, йод і фосфор, вітаміни А, В і D, які живлять і оздоровлюють всі системи організму, шкіру і волосся.

Секрети довгожителів: експерт познайомила з основами корисної японської дієти
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Іншими факторами довголіття японців вважається фізична активність навіть у літньому віці, позитивний настрій і підтримки ясності розуму.

Раніше дієтолог Лора Філіппова розповіла про правильне вживання молочних продуктів.

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