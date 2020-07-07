Молочні продукти в меню тих, хто худне: дієтолог назвала важливі особливості

Експерт розповіла про користь і оптимальну норму молочки в меню
"Молочка" міцно "осіла" у нашому споживчому кошику, але ті, хто худне ставляться до її вживання з побоюванням і віддають перевагу знежиреним варіантами через страх набрати зайві кіло або заробити набряки. Дієтолог Лора Філіппова на сторінці в Instagram розповіла, скільки і які молочні продукти треба вживати людині і про безпечну норму для тих, хто худне.
Молочна продукція входить до рекомендації ВООЗ та МОЗ України для щоденного вживання в збалансованому раціоні здорової людини.
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Найцінніші продукти для дорослого - це твердий сир. І за змістом Са, і по білку. Пам'ятаємо ж - білок важливо отримувати з різних джерел.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Молочні продукти містять тваринний жир. Це корисні елемент їжі, але їх кількість в щоденному раціоні експерт рекомендує тримати під контролем. Саме тому сир середньої жирності оптимальні на кожен день.
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Користь - в нормі! І в різноманітності раціону! Не варто їсти сир кілограмами - достатньо 30-50 гр в день. Білий сир - 150-200гр., їжте різні продукти.
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Важливо:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Сир краще не поєднувати з простими цукрами і з продуктами, які містять фітінову кислоту.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Наталія Макієнко перерахувала топ-5 помилок тих, хто худне, які призводять до голоду і харчових зривів.
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Автор: Lite