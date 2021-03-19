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Саша Грей показала свій український борщ. Клопотенко оцінив

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 19:24
Саша Грей показала свій український борщ. Клопотенко оцінив Саші Грей приготувала український борщ (кадр з відео)
Автор: Анна Кисельова

Колишня зірка фільмів для дорослих Саша Грей раніше пробувалася в діджеїнгу. Зараз знаменитість пробується в якості кулінарної блогера і готує страви різних країн світу. На цей раз 33-річна екс-порнозірка приготувала український борщ. Рецепт за яким готувала дівчина оцінив знаменитий український шеф-кухар Євген Клопотенко.

Свій коментар український кухар залишив під публікацією Саші Грей у Facebook.

У своєму блозі Youtube дівчина опублікувала процес приготування борщу.

"Борщ – це український суп, але дуже поширений у російській та українській кухні", – каже актриса.

Дівчина встановила дві камери та стала демонструвати, як вона нарізає інгредієнти та готує знаменитий слов'янський суп. В кінці вона покуштувала страву, що вийшла – результат її більш ніж влаштував.

В коментарях у Facebook під посиланням на новий випуск в блозі кулінарні здібності актриси вирішив оцінити й знаменитий український шеф-кухар Євген Клопотенко.

"Саша, в тебе все відмінно, але борщ – це українська страва", – написав у коментарях Клопотенко.

Деякі ж відзначили, що рецепт приготування борщу, продемонстрований Сашею, не є традиційним.

Саша Грей показала свій український борщ. Клопотенко оцінив

Скріншот (facebook.com/SashaGrey)

Нагадаємо, що раніше українська пенсіонерка розсекретила рецепт найвідомішого у світі борщу. Її рецепт опублікував The New York Times.

До цього відомий український кулінар і переможець "Майстер шеф" Євген Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу.

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Новини України Їжа актриса рецепт Евгений Клопотенко борщ
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