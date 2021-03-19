ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Саша Грей показала свой украинский борщ. Клопотенко оценил

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 19:24
Саша Грей показала свой украинский борщ. Клопотенко оценил Саши Грей приготовила украинский борщ (кадр из видео)
Автор: Анна Киселева

Бывшая звезда фильмов для взрослых Саша Грей ранее пробовалась в диджеинге. Сейчас знаменитость пробуется в качестве кулинарного блогера и готовит блюда разных стран мира. На этот раз 33-летняя экс-порнозвезда приготовила украинский борщ. Рецепт по которому готовила девушка оценил знаменитый украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Свой комментарий украинский повар оставил под публикацией Саши Грей в Facebook.

В своем блоге в Youtube девушка опубликовала процесс приготовления борща.

"Борщ – это украинский суп, но очень распространен в русской и украинской кухне", – говорит актриса.

Девушка установила две камеры и стала демонстрировать, как она нарезает ингредиенты и готовит знаменитый славянский суп. В конце она отведала получившееся блюда – результат ее более чем устроил.

В комментариях в Facebook под ссылкой на новый выпуск в блоге кулинарные способности актрисы решил оценить и знаменитый украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

"Саша, у тебя все отлично, но борщ – это украинское блюдо", – написал в комментариях Клопотенко.

Некоторые же отметили, что рецепт приготовления борща, продемонстрированный Сашей, не является традиционным.

Саша Грей показала свой украинский борщ. Клопотенко оценил

Скриншот (facebook.com/SashaGrey)

Напомним, что ранее украинская пенсионерка рассекретила рецепт самого известного в мире борща. Ее рецепт опубликовал The New York Times.

До этого известный украинский кулинар и победитель "Мастер шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом настоящего украинского борща.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Еда актриса рецепт Евгений Клопотенко борщ
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Поезд УЗ уехал раньше графика. Толпа людей осталась на перроне
Поезд УЗ уехал раньше графика. Толпа людей осталась на перроне