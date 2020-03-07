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Різноманітно і смачно: дієтолог назвала "золоті правила" правильного харчування

Lite » Їжа 07.03.2020 - 13:12
Різноманітно і смачно: дієтолог назвала "золоті правила" правильного харчування
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт перерахувала основні правила здорового раціону

Перехід від звичайного раціону до правильного харчування – це систематичний підхід, але витрачені зусилля того однозначно варті. Багато тих, хто худне і бажає зробити свій раціон здоровим задаються питанням, що ж таке здорове меню і як воно має виглядати? Дієтолог Лора Філіппова, яка раніше розповіла, які солодощі можна їсти без шкоди для форм, на сторінці в Instagram поділилася основами правильного харчування.

Правильне харчування - це різноманітно, смачно і красиво. Що означає "харчуватися збалансовано"? Що таке це "ПП" насправді?

Це означає, що у вашій тарілці повинні бути в балансі

  • і білки,
  • жири,
  • і вуглеводи.

Різноманітно і смачно: дієтолог назвала &quot;золоті правила&quot; правильного харчування

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

В різних пропорціях в залежності від часу прийому їжі, ваших цілей і ще інших факторів. Але повинні бути.

Чим більше розмаїття, тим більше шансів у вашого організму зібрати всі корисні і потрібні йому нутрієнти.

Так, ми здатні перетравлювати за раз різні види їжі одночасно! За один раз можна змішувати різні продукти в різній кулінарній обробці. Наприклад, овочі можуть бути і свіжі і мариновані, і гриль...

Різноманітно і смачно: дієтолог назвала &quot;золоті правила&quot; правильного харчування
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сполучуваність продуктів - це дуже умовне і невизначене поняття та різне для кожної окремої людини!

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