Різноманітно і смачно: дієтолог назвала "золоті правила" правильного харчування

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт перерахувала основні правила здорового раціону

Перехід від звичайного раціону до правильного харчування – це систематичний підхід, але витрачені зусилля того однозначно варті. Багато тих, хто худне і бажає зробити свій раціон здоровим задаються питанням, що ж таке здорове меню і як воно має виглядати? Дієтолог Лора Філіппова, яка раніше розповіла, які солодощі можна їсти без шкоди для форм, на сторінці в Instagram поділилася основами правильного харчування.

Правильне харчування - це різноманітно, смачно і красиво. Що означає "харчуватися збалансовано"? Що таке це "ПП" насправді?

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Це означає, що у вашій тарілці повинні бути в балансі

і білки,

жири,

і вуглеводи.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

В різних пропорціях в залежності від часу прийому їжі, ваших цілей і ще інших факторів. Але повинні бути.

Чим більше розмаїття, тим більше шансів у вашого організму зібрати всі корисні і потрібні йому нутрієнти.

Так, ми здатні перетравлювати за раз різні види їжі одночасно! За один раз можна змішувати різні продукти в різній кулінарній обробці. Наприклад, овочі можуть бути і свіжі і мариновані, і гриль...



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сполучуваність продуктів - це дуже умовне і невизначене поняття та різне для кожної окремої людини!

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