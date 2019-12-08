Раціональне харчування: експерт розповіла про ази для тих, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, з чого почати переход на правильне харчування

Перехід на правильне і збалансоване харчування вимагає часу, але результат того вартий. У такому разі відпадає необхідність сидіти на дієтах і мучитися обмеженнями, адже відтепер здоровий раціон стане нормою. Нутриціолог Світлана Нікітчук, яка раніше назвала мінуси кетогенної дієти, розповіла в Instagram, як перейти на раціональне харчування.

Що це за раціональне харчування? Все дуже просто! Це фізіологічно повноцінне харчування здорових людей із врахуванням статі, віку, стану здоров'я, способу життя, характеру праці і пр.

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Існують певні принципи, яких необхідно дотримуватися:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

енергетичний баланс - простіше кажучи, скільки ккал з'їли, стільки ж і повинні витратити. Якщо з'їдаємо більше, ніж витрачаємо, то надалі набираємо вагу. У зворотній ситуації, занепад енергії призведе до виснаження організму і зменшення м'язової маси.

баланс поживних речовин - то є правильний розподіл білків, жирів і вуглеводів. Найчастіше береться їх співвідношення 1:1:4.

режим харчування - це облік часу прийому їжі, інтервалів між ними і частоти.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

В першу чергу - це щільні сніданок, обід і вечеря. А в другу - правильні перекуси.

Сніданок бажано з'їсти протягом першої години після підйому, а останній перекус за 3 години до сну.

Ці принципи є основним каркасом, на якому базується правильне харчування. Сідає на ПП, вважаючи тільки калорії, як це робить переважна більшість, велика помилка.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не розмір вважати треба, а КБЖУ! Давайте розберемося що це таке?

К - калорії

Б - білки

Ж - жири

У - вуглеводи

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Щоденний калораж і дозування макронутрієнтів розраховуються виходячи з статі, ваги, зросту, образу життя і цілі людини. Саме ці цифри допоможуть визначити чого і скільки вам потрібно з'їдати в день, щоб домогтися результату.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Важливий кожен з трьох складових, але в правильному співвідношенні!

недолік БЖУ призведе до неправильного функціонування організму

перебір БЖУ до проблем починаючи від хвороби нирок і до ожиріння.

Не ризикуйте своїм здоров'ям і гарантіями супер-швидкого результату в 5-10 кг за 1 тиждень. Це робота мінімум 1-3 місяців!

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