Раціональне харчування: експерт розповіла про ази для тих, хто худне

Експерт розповіла, з чого почати переход на правильне харчування
Перехід на правильне і збалансоване харчування вимагає часу, але результат того вартий. У такому разі відпадає необхідність сидіти на дієтах і мучитися обмеженнями, адже відтепер здоровий раціон стане нормою. Нутриціолог Світлана Нікітчук, яка раніше назвала мінуси кетогенної дієти, розповіла в Instagram, як перейти на раціональне харчування.
Що це за раціональне харчування? Все дуже просто! Це фізіологічно повноцінне харчування здорових людей із врахуванням статі, віку, стану здоров'я, способу життя, характеру праці і пр.
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Існують певні принципи, яких необхідно дотримуватися:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
В першу чергу - це щільні сніданок, обід і вечеря. А в другу - правильні перекуси.
Сніданок бажано з'їсти протягом першої години після підйому, а останній перекус за 3 години до сну.
Ці принципи є основним каркасом, на якому базується правильне харчування. Сідає на ПП, вважаючи тільки калорії, як це робить переважна більшість, велика помилка.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Не розмір вважати треба, а КБЖУ! Давайте розберемося що це таке?
К - калорії
Б - білки
Ж - жири
У - вуглеводи
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Щоденний калораж і дозування макронутрієнтів розраховуються виходячи з статі, ваги, зросту, образу життя і цілі людини. Саме ці цифри допоможуть визначити чого і скільки вам потрібно з'їдати в день, щоб домогтися результату.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Важливий кожен з трьох складових, але в правильному співвідношенні!
Не ризикуйте своїм здоров'ям і гарантіями супер-швидкого результату в 5-10 кг за 1 тиждень. Це робота мінімум 1-3 місяців!
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