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Рациональное питание: эксперт рассказала об азах для худеющих

Lite » Еда 08.12.2019 - 08:37
Рациональное питание: эксперт рассказала об азах для худеющих
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, с чего начать переход на правильное питание

Переход на правильное и сбалансированное питание требует времени, но зато результат того стоит. В таком случае отпадает необходимость сидеть на диетах и мучиться ограничениями, ведь отныне здоровый рацион станет нормой. Нутрициолог Светлана Никитчук, которая ранее назвала минусы кетогенной диеты, рассказала в Instagram, как перейти на рациональное питание.

Что это за рациональное питание? Все очень просто! Это физиологически полноценное питание здоровых людей с учетом пола, возраста, состояния здоровья, образа жизни, характера труда и пр.

Существуют определенные принципы, которые необходимо соблюсти:

Рациональное питание: эксперт рассказала об азах для худеющих

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • энергетический баланс - проще говоря, сколько ккал съели, столько же и должны потратить. Если съедаем больше, чем тратим, то в последствии набираем вес. В обратной ситуации, упадок энергии приведет к истощению организма и уменьшению мышечной массы.
  • баланс питательных веществ - то есть правильное распределение белков, жиров и углеводов. Зачастую берется их соотношение 1:1:4.
  • режим питания - это учет времени приема пищи, интервалов между ними и частоты.

Рациональное питание: эксперт рассказала об азах для худеющих

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В первую очередь - это плотные завтрак, обед и ужин. А во вторую - правильные перекусы.

Завтрак желательно съесть в течение первого часа после подъема, а последний перекус за 3 часа до сна.

Эти принципы являются основным каркасом, на котором базируется правильное питание. Садится на ПП, считая только калории, как это делают многие, большая ошибка.

Рациональное питание: эксперт рассказала об азах для худеющих
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не размер считать надо, а КБЖУ! Давайте разберемся что это такое?
К - калории
Б - белки
Ж - жиры
У - углеводы

Ежедневный калораж и дозировка макронутриентов рассчитываются исходя из пола, веса, роста, образа жизни и цели человека. Именно эти цифры помогут определить чего и сколько вам нужно съедать в день, чтобы добиться результата.

Рациональное питание: эксперт рассказала об азах для худеющих
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Важен каждый из трех составляющих, но в правильном соотношении!

  • недостаток БЖУ приведет к неправильному функционированию организма
  • перебор БЖУ к проблемам начиная от болезни почек и до ожирения.

Не рискуйте своим здоровьем и гарантиями супер-быстрого результата в 5-10 кг за 1 неделю. Это работа минимум 1-3 месяцев!

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