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Втома і переїдання: дієтолог дала детальну інструкцію тим, хто худне

Lite » Їжа 20.10.2019 - 08:37
Втома і переїдання: дієтолог дала детальну інструкцію тим, хто худне
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, як не набрати зайвого в період цейтноту

Часто втома на роботі, відрядження, переїзди, перельоти або звичайний завал здатні не тільки вибити зі звичного ритму, але й істотно вплинути на графік харчування. Що робити в форс-мажорних ситуаціях і як вчинити правильно тим, хто худне, розповіла в Instagram дієтолог Ольга Усенко, яка озвучила 5 безкоштовних і легких способів скинути зайві кіло.

Сон менше норми, весь день на ногах, ненормований режим може вилитися в перекуси на ходу тим, що попадеться під руку, харчовими зривами, пропуском прийому їжі і заїданням стресу. Організму катастрофічно потрібна енергія, тому так важливо правильно організувати харчування в "польових умовах".

В дні складних переїздів і перельотів потрібно пам'ятати:

  • п'ємо багато води
  • все одно буде набряклість і затримка води в організмі, як реакція на зовнішні подразники

Втома і переїдання: дієтолог дала детальну інструкцію тим, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • дайте собі 2-3 дні на відновлення
  • виспіться
  • режим повернетеся протягом 48 годин
  • не зважуйтеся

Коли організм втомився, переїдати - це нормальний стан. Просто потрібно розуміти, що ви будете переїдати. Погано не саме переїдання у разовому варіанті, погано зловживати продуктами, які погіршать і без того не надо хороше самопочуття.

Втома і переїдання: дієтолог дала детальну інструкцію тим, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Які продукти потрібно вживати в момент втоми:

  • печиво, цукерки
  • ковбаси і сосиски
  • шоколад неправильний
  • піцу, гамбургери і фаст фуд

Втома і переїдання: дієтолог дала детальну інструкцію тим, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • соуси незрозуміло з чого
  • десерти з цукром і торти
  • ніяких напівфабрикатів і млинчиків
  • тіста уникаємо

А ось всі правильні продукти, незважаючи ні на що, ми можемо їсти. Але через день доведеться все одно відновлювати режим.

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