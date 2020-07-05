Як припинити заїдати стрес: експерт поділилася дієвими психологічними прийомами

Коли стрес і напруження досягають свого піку, багато використовують звичні і легкодоступні інструменти боротьби: заїдають проблеми, а потім звинувачують себе, тим самим підвищуючи рівень стресу. Як вийти з цього порочного кола і подолати свою слабкість розповіла в Instagram тренер по зміні звичок Ірина Золотаревич.



Чим могутніше стрес, тим більше гормону кортизолу виробляють надниркові залози. Кортизол запускає апетит і він же "відповідає" за накопичення жирової маси. Це механізм виживання організму: в разі небезпеки і тривоги треба забезпечити організм максимальним запасом жирів. Тому в стресі ми перестаємо контролювати апетит.

У чому проблема взяти себе в руки і просто зупинитися? Емоційний заїдання - не про силу волі, її витоки - на багатьох рівнях: дитячі звички (плачеш - ось цукерка), соціальні традиції (святкувати їжею), соціально-психологічні установки (з'їж смакоту - і порядок!). Тому жорсткі обмеження - зовсім неробоча стратегія. Рано чи пізно відбувається зрив.

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З чого почати вихід з заїдання? З формування нових комфортних звичок:

продумувати меню дня

тримати при собі воду і пити, коли "рука тягнеться" до печива

вводити нові традиції в рутину життя

Як зупинитися в момент, коли рука тягнеться до цукерочці?Усвідомлювати їжу: навіщо мені зараз це цукерка? Якщо я голодна - що я можу з'їсти замість неї? Якщо мені хочеться себе побалувати, можу це чимось замінити (масаж, прогулянка, смачний чай)? Якщо хочеться солодкого - випити води, часто сигнал спраги схожий на сигнал про бажання отримати дозу цукру





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що робити з емоціями? Змінювати ставлення до себе: зняти почуття провини і тривожність. Завдання: перезавантажити систему мислення, установок і знайти ресурс, дивлячись в день сьогоднішній і в майбутнє. Краще всього працює перегляд установок і стратегічна сесія.

Як відволіктися від думок про їжу? Плануйте день і меню (що і коли ви будете їсти, щоб відчувати ситість), краще з дієтологом. Плануйте програму вечора: чим я можу доставити собі радість крім ситної вечері з алкоголем і тортиком? Заведіть звичку ввечері згадувати 5 хороших речей, що трапилися з вами за день.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розповіла правду про ягоди в раціоні тих, хто худне.